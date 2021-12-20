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Роспотребнадзор не исключает введения в России штрафов за отказ вакцинироваться

Общество

В Роспотребнадзоре изучают опыт других стран, касающийся введения штрафов для антиваксеров.

Об этом в эфире России 1 сообщила Анна Попова, глава ведомства.

По её словам, сейчас специалисты пытаются понять, насколько эта мера эффективна и вообще применима.

Напомним, по мнению врачей-вирусологов и эпидемиологов, вакцина на текущий момент остается самым надежным способом защиты от коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, среди тех, кто прошёл вакцинацию (в России это 76,5 млн человек), заболевших не более 4%.

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Запад: Победа в гонке вакцин за Россией
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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