В Роспотребнадзоре изучают опыт других стран, касающийся введения штрафов для антиваксеров.
Об этом в эфире России 1 сообщила Анна Попова, глава ведомства.
По её словам, сейчас специалисты пытаются понять, насколько эта мера эффективна и вообще применима.
Напомним, по мнению врачей-вирусологов и эпидемиологов, вакцина на текущий момент остается самым надежным способом защиты от коронавируса.
По данным Роспотребнадзора, среди тех, кто прошёл вакцинацию (в России это 76,5 млн человек), заболевших не более 4%.
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