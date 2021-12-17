"Глупость": в МИД РФ ответили на обвинения России в продаже оружия талибам*

Спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал "дичью" массовые сообщения иностранных СМИ о том, что якобы Москва может поставлять оружие новому радикальному правительству Афганистана.

Как подчеркнул Кабулов, у талибов* и так достаточно боеприпасов и оружия, которое бросили американцы на территории Афганистана при выводе войск.

"Глупость абсолютная, мне даже в голову такая дичь не пришла бы", — заявил Кабулов в беседе с РИА Новости. — "Талибам* не нужно никакое оружие, у них его хватает. Там оружия американцы оставили столько, что на две страны хватит. Надо, наоборот, думать о том, чтобы талибы* от безденежья не стали продавать это оружие налево и направо, особенно переносные зенитные комплексы, которые наверняка американцы побросали, когда убегали".

Кабулов отметил, что если оружие оставленное в Афганистане солдатами США попадёт в руки террористов "всех мастей", — жди беды. Спецпредставитель подчеркнул, что именно насчёт этого стоит переживать.

* террористическая организация, запрещённая в РФ.

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