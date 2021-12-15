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Китай потребовал призвать США к ответу за военные преступления

Мир

Удар американского беспилотника, в результате которого погибли 10 мирных жителей в Кабуле, в том числе семеро детей, является зверством.

Китай потребовал призвать США к ответу за военные преступления

С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Китая, призвав международное сообщество привлечь Соединенные Штаты к ответственности за военные преступления.

"А нам говорили "демократия" и "права человека", проводили саммит "за демократию", отмахнувшись от невинных афганцев, которые были застрелены американскими военными, и их семей ”, — сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь журналистам в Пекине, комментируя решение Пентагона не привлекать к дисциплинарной ответственности никого, причастного к удару беспилотника по Кабулу 29 августа, который был нанесен на фоне эвакуации США из Афганистана и захвата власти талибами.

Ван добавил, что еще более возмутительно, что США отказались наказать виновных:

"Мы осуждаем жестокое военное вмешательство США в Афганистан, Ирак и Сирию во имя "демократии' и "прав человека". Мы призываем международное сообщество разобраться в военных преступлениях американских военных, связанных с убийством невинных гражданских лиц по всему миру, и привлечь их к ответственности, — сказал китайский дипломат. — Правосудие может быть отложено, но в нём не будет отказано. Эпоха, в которой США произвольно действовали в мире под предлогом так называемой "демократии” и "прав человека”, закончилась".

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«Чую нам конец» — США бросили украинских военных на базе в Кабуле
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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