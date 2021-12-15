Матвиенко резко высказалась в отношении главы Минпросвещения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике главу Минпросвещения Сергея Кравцова за неконструктивную позицию при доработке изменений в закон об образовании.

Совет Федерации отклонил поправки в закон "Об образовании" и порекомендовал внести в документ технические правки. Матвиенко раскритиковала Минпросвещения за то, что оно не проследило внесение изменений в законопроект ко второму чтению. В итоге члены Совфеда предложили депутатам Госдумы создать согласительную комиссию, которая доработает проект.

По словам Матвиенко, министр просвещения Сергей Кравцов занял "очень странную позицию".

"Понимая, что допущена ошибка, а Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле, он включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой… Мне просто стыдно за его действия", — цитирует РИА Новости спикера верхней палаты парламента.

Матвиенко отметила, что сообщит правительству о недопустимости подобного поведения.

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