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Закон о дистанционном образовании Совет Федерации пока отклонит

Общество

Совет Федерации отклонит закон о дистанционном образовании 15 декабря. Как пишет ТАСС, это связано с тем, что министерство просвещения не внесло необходимые поправки.

Закон о дистанционном образовании Совет Федерации пока отклонит

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, законопроект приняли в первом и втором чтении. При последнем рассмотрении вычеркнули два слова, и это концептуально его поменяло.

Речь идёт о поправках в вопросе подготовки кадров.

"В итоге мы вынуждены будем 15 числа отклонить этот закон и попросить Государственную Думу внести технические правки", — сказала Матвиенко.

Законопроект разграничивает полномочия Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования: первое устанавливает правила в среднем и профессиональном образовании, второе — в высшем.

С началом пандемии в законах выявились пробелы.

Ранее в Екатеринбурге родители учащихся вышли на протест из-за недовольства введённым онлайн-обучением.

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В чем ужас дистанционного образования в школе?
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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