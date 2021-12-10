Совет Федерации отклонит закон о дистанционном образовании 15 декабря. Как пишет ТАСС, это связано с тем, что министерство просвещения не внесло необходимые поправки.
По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, законопроект приняли в первом и втором чтении. При последнем рассмотрении вычеркнули два слова, и это концептуально его поменяло.
Речь идёт о поправках в вопросе подготовки кадров.
"В итоге мы вынуждены будем 15 числа отклонить этот закон и попросить Государственную Думу внести технические правки", — сказала Матвиенко.
Законопроект разграничивает полномочия Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования: первое устанавливает правила в среднем и профессиональном образовании, второе — в высшем.
С началом пандемии в законах выявились пробелы.
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