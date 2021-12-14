МИД: Россия готова помочь Белоруссии разрешить миграционный кризис

Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Россия готова помочь Белоруссии урегулировать миграционный кризис на границе с Польшей.

Однако, по его словам, белорусский лидер Александр Лукашенко ещё не обращался к властям РФ с такой просьбой, передаёт РИА Новости.

"Пока таких обращений не было, Белоруссия справляется с этими проблемами самостоятельно вполне успешно", — сказал Руденко.

Он также добавил, что Москва оказывает экономическую помощь Минску по 28 союзным программам. Как отметил дипломат, вопрос с нелегальными мигрантами может решаться в рамках реализации этих планов.

Кроме того, он подчеркнул: в случае необходимости РФ будет доставлять гуманитарные грузы на территорию Белоруссии.

В начале ноября к белорусско-польской границе пришли тысячи мигрантов, в том числе женщины и дети. Они хотели попасть в страны ЕС, однако власти Польши отказались пропускать беженцев.

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