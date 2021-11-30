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Путин предостерёг Украину от размещения ударных комплексов

Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что если на Украине будут размещены ударные комплексы с подлётом ракет к Москве в 7-10 минут, то ответ России не заставит себя ждать.

Путин предостерёг Украину от размещения ударных комплексов

Выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!", Путин сказал, что Россия уже сейчас может развернуть свои ударные комплексы в ответ на возможное появление аналогичного вооружения на Украине.

"Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзукового оружия — 5 минут. (…) Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас", — цитирует главу государства РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс перебрасывает военную технику к границам РФ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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