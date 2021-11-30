Путин оценил сообщения о российских войсках на границе с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад говорил о вводе российских войск на Украину ещё в начале 2021 года, но этого не произошло.

По словам лидер страны, дело не в вводе войск — необходимо наладить отношения, тогда "никаких угроз никто не будет испытывать".

Выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!", Путин призвал создать условия для "более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности". Главу государства цитирует РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс перебрасывает военную технику к границам России.

Запад обвиняет Россию в том, что она стягивает войска к своей западной границе. В Кремле неоднократно говорили об отсутствии у страны "агрессивных планов" в отношении Украины и других государств. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по своей территории и на своё усмотрение.

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