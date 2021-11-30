Лавров: НАТО перебрасывает военную технику к границам России

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс перебрасывает военную технику к границам РФ.

"Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую", — цитирует главу МИД РИА Новости.

По словам Лаврова, Запад подогревает на Украине антироссийские настроения. Чувствуя поддержку НАТО, Киев может "сорваться на военные авантюры", отметил глава внешнеполитического ведомства.

Текущая ситуация в соседней страны "создает прямую угрозу безопасности России", подчеркнул министр. Он прогнозирует, что Запад продолжит подначивать Украину и вынуждать Россию принимать меры, направленные на обеспечение собственной безопасности.

Запад обвиняет Россию в том, что она сосредотачивает войска у своей западной границы. Ранее в Кремле заявляли об отсутствии "агрессивных планов" в отношении Украины и других государств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска исключительно в рамках своей территории и на своё усмотрение.

Ранее президент России Владимир Путин предостерёг Украину от появления на её территории ударных комплексов, ракеты которых способны долететь к Москве.

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