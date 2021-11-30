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Лавров обвинил США в "нагнетании военной истерии" около границ РФ

Мир

Руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что американские власти "обложили" нашу страну военными базами и "нагнетают" обстановку рядом с границами страны.

Лавров обвинил США в "нагнетании военной истерии" около границ РФ

Во время выступления на ежегодном мероприятии Фонда поддержки публичной дипломатии "Диалог во имя будущего" министр обвинил США в поддержании военной истерии у российских границ.

"То, что Соединённые Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами — это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны", — отметил Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса утроили концентрацию военной мощи и укрепили присутствие в Чёрном и Балтийском морях. Таким образом блок проводит "миссии по сдерживанию" России, сказал политик.

Посол нашей страны в США Анатолий Антонов в ответ на речь генсека заявил, что Москва обязательно отреагирует на попытки испытать силу российской обороны. Вместе с этим дипломат осудил Вашингтон за увеличение поставок оружия на Украину якобы для оборонительных целей.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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