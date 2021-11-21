Рябков: Путин может встретиться с Байденом до конца этого года в Москве

Президент России Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом до конца этого года. Работа по организации саммита уже идёт.

Об этом сообщил Сергей Рябков, замминистра иностранных дел РФ в эфире ТК Россия-1.

Рябков сказал, что Вашингтон недавно сделал ряд заявлений, касающихся России, в том числе по ситуации на Украине, и Москва считает необходимым "подробно объяснить, что на самом деле происходит и как”.

"Для проведения этой встречи необходима тщательная подготовка, и именно это мы и делаем”, — подчеркнул чиновник.

К слову, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также упомянул о возможности встречи Путина с Байденом в ближайшем будущем. Однако он сказал, что конкретные сроки еще не согласованы.

"Возможно ли это до Нового года? Да, это так”, — сказал Песков в четверг в эфире Россия-1, добавив, что "это может произойти и позже”, поскольку в конечном итоге всё будет зависеть от графика работы обоих лидеров.

Напомним, Путин и Байден уже проводили двустороннюю встречу в этом году. Они встречались в Женеве в июне.

Тогда президенты двух стран приняли совместное заявление о стратегической стабильности и договорились о возвращении своих послов к консультациям по будущему Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Они также сделали несколько комплиментарных замечаний друг о друге. Путин назвал Байдена "профессионалом”, добавив, что его негативный имидж в СМИ "не имеет ничего общего с реальностью”. Байден, в свою очередь, заявил, что, по его мнению, после встречи с Путиным между Вашингтоном и Москвой появилась "реальная перспектива значительно улучшить отношения”.

Однако российско-американские отношения существенно не улучшились со времени женевского саммита. В Кремле считают, что "любое восстановление займет много времени".

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