Песков сказал, что обсудят Путин и Байден на встрече

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поделился тем, что обсудят Владимир Путин и Джо Байден на предстоящей встрече.

"Естественно, Украина — много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность", — сказал представитель президента России в эфире Первого канала.

Отмечается, что переговоры двух президентов пройдут до конца этого года.

Ранее российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД прокомментировал отношения с США. Президент сказал, что Россия готова к диалогу с Америкой.

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