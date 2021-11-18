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Путин заявил о готовности к диалогу с США

Россия

Российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД прокомментировал отношения с США. Президент сказал, что Россия готова к диалогу с Америкой.

Путин заявил о готовности к диалогу с США

"По многим двусторонним и международным вопросам наши интересы, оценки, позиции, да, действительно, они расходятся подчас кардинально, всем это хорошо известно. Однако я хочу об этом ещё раз сказать: мы открыты к контактам и к обмену мнениями, к конструктивному диалогу", — сказал Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что США нарушают международные нормы и правила. 

"Собственность нашу изъяли в Штатах в нарушение всех международных норм и правил, всех, грубо нарушили. Просто забрали собственность и всё, где там Венская конвенция? И разговаривать не хотят даже на эту тему", — подытожил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня за всю историю, и некоторым западным странам это не нравится, поэтому они пытаются вбить клин между Россией и Китаем.

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Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Людмила Черткова
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