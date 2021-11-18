Путин дал рецепт, как заставить Запад уважать Россию

Запад не воспринимает серьезно предупреждения России не переходить "красные линии", считает Владимир Путин. Он назвал несколько способов решения проблемы.

Президент выступил 18 ноября на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел (МИД).

"Красные линии", которые переходит Запад

Одной из таких "красных линий" Путин назвал полёты стратегических бомбардировщиков НАТО на расстоянии 20 километров от нашей государственной границы, которые вооружены "очень серьезным оружием".

"Наши озабоченности и предостережения по поводу расширения НАТО на восток были абсолютно проигнорированы", — сказал президент.

Вторая "красная линия": "в Румынии и Польше просто уже развернуты системы ПВО, которые легко могут использоваться под ударные комплексы, это вопрос пяти минут, чтобы поменять ПО".

Третья линия: Путин обвинил НАТО в том, что он обостряют ситуацию поставками Киеву вооружений и маневрами в Чёрном море.

"Мы постоянно высказываем озабоченности по этому поводу, но понимаем, что наши партнеры очень своеобразные и поверхностно относятся к нашим предостережениям и красным линиям", — сказал Путин.

Как заставить Запад уважать Россию?

По словам президента, нужно, чтобы:

— "состояние напряжения (от предупреждений РФ) у них (Запада) сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны".

Речь, вероятно, идёт о демонстрации боеготовности. Ясно, что будет предпринято всё, чтобы войны избежать, но Россия готова к ней.

— "нужно уже обязательно ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности. Потому что просто так существовать и думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может", сказал президент.

Гарантий Запад не даст или нарушит

Сомнительно, что эти гарантии будут даны, они имеют силу только в письменном виде. И даже после этого от них западные политики отказываются, как было с договорённостями ЕС с Виктором Януковичем в феврале 2014 года о политическом урегулировании, или как сейчас произошло с отказом Берлина и Парижа от прямого диалога с ЛДНР в рамках "нормандского формата", хотя это записано в Минских соглашениях.

И о чём будут эти гарантии? О непринятии Украины в НАТО, что Дмитрий Песков назвал "наихудшим сценарием", на который Россия будет реагировать "активными мерами"? Но НАТО уже присутствует на Украине, и будет расширять своё влияние и угрозы РФ.

Озабоченностей недостаточно, нужны меры

Озабоченности выражать, конечно, надо, но и действовать — тоже. Нормальным ответом было бы не признание легитимности следующей власти в Киеве или признание независимости ЛДНР, недавний указ о включении народных республик в российский рынок — хороший ответ на нарушение "красных линий".

Стоит поддержать Китай в противостоянии с англосаксами. Китай выиграет в этом противостоянии, и тогда возможны гарантии от проигравших глобалистов в том же СБ ООН. Индия — слабое звено в новой американской антикитайской коалиции, вот сюда и надо бить, всячески обыгрывая ШОС и другие евразийские интеграционные структуры.

И, вероятно, что, конечно, не в контексте беседы в МИД, но надо заниматься своей страной, её экономикой, делать её суверенной.

Справедливости Москва не дождётся

"Россия будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам, в их числе, к сожалению, до сих пор остается терроризм и трансграничная преступность, распространение оружия массового поражения, бедность, неравенство, изменение климата и деградация окружающей среды", — сказал Владимир Путин.

"Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Россия намерена и далее твердо отстаивать зафиксированные в Уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров и, конечно, ключевую роль ООН в решении международных проблем" — добавил он.

Это общие хорошие слова, к сожалению, справедливость, это понятие абстрактное и трактуется в прозападной правовой системе не в пользу России.

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