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Автор Игорь Шатров

Боевая ничья: Путин показал характер, а Байден стал философом

Мир

Женевская встреча российского и американского президентов закончилась предсказуемо: Путин и Байден выслушали друг друга, назвав в итоге переговоры конструктивными и позитивными.

Боевая ничья: Путин показал характер, а Байден стал философом

При этом, как свидетельствует опубликованный по итогам встречи документ, существенных договоренностей не было достигнуто.

Однако обманувшиеся в ожиданиях все-таки есть. Звучавшие вопросы журналистов западных СМИ ясно дали понять: в США рассчитывали на изменение политики России.

Вслед Байдену, уже уходившему с пресс-конференции, прокричали:

"Вы же говорили, что Путин изменит свое поведение, а он опять все отрицает и гнет свое!"

Американский лидер был вынужден вернуться и пояснить:

мол, вы меня не слушаете, я такого не обещал, я говорил, что это может произойти под давлением всего мира.

В эфире программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров с доктором политических наук, профессором МГИМО Еленой Пономаревой попытались проанализировать прошедший саммит.

Читайте начало интервью:

Совместное заявление Путина и Байдена по итогам встречи — документ ради документа

"Россия — пишем, Китай — в уме": зачем властям США нужен был президентский саммит

Саммит в Женеве: фиксация на дне или толчок в попытке выплыть?

Вы — слабое звено: чьи интересы отстаивают Путин и Байден

— Сейчас практически невозможно до конца однозначно оценить результаты прошедшего саммита: насколько они позитивны, например, для Америки и России. Трамп, когда вернулся с саммита в Хельсинки, подвергся обструкции просто неимоверной. А Байден как там сейчас? Каково сейчас Байдену?

— Ему, наверное, все равно, потому что он уже в таком состоянии находится, что спокойно, философски относится ко всем событиям, которые происходят вокруг него.

Что касается его команды, тех людей, что за ним стоят, они, конечно, обладают большей информацией, чем мы с вами, потому что мы пользуемся открытыми источниками, а у них есть инсайд. Надо будет посмотреть за риторикой публичных политиков, за СМИ, и тогда станет более ясно.

Но в то же время, не зная реакцию в полной мере, мы можем всё равно сказать, что игра вроде бы на равных была. И Россия, и США донесли то, что они хотели, друг до друга, откровенно никто не встал на колени, что уже хорошо. Так что, я думаю, пока ничья.

информационные войны

Шума вокруг саммита президентов будет ещё много

В условиях информационно-психологической операции есть два этапа:

  • вброс,
  • раскручивание этого вброса, что выводит эмоционально противника из себя — это, возможно, и хотели сделать нашумевшей фразой Байдена про "убийцу-Путина", но противник не вывелся, а перевернул в некую даже шутку, пожелав здоровья.

Байден, как опытный политик, признался, что это не работает, сказав:

"Ну, хватит, всё! Оставьте эту тему уже в покое".

Может быть, его разозлило то, что не вышло по "их желанию". Может быть, американцы надеялись, что они будут видеть оправдывающихся людей, что-то просящих, с российской стороны. А оказалось — нет.

Сработал принцип "золотые правила дипломатии" Андрея Громыко, которые он сформулировал еще в советский период:

нужно требовать то, что вам никогда не принадлежало, предъявлять ультиматумы, потом идти на переговоры и потом получать в результате то, что вам никогда не принадлежало.

Они думают, что такой заход будет с их американской стороны, а на самом деле получилось, что Россия вышла с аналогичной повесткой и сказала:

"Вот здесь у нас красная линия — не трогайте, не трогайте, не трогайте!"

И неизвестно, кто еще солировал в этом разговоре. У нас, конечно, есть такие уязвимые места, за что нас американцы могут дергать:

  • включённость в мировой финансовый рынок;
  • несамостоятельность валюты;
  • достаточно слабая экономика;
  • счета в офшорных зонах представителей российской олигархии, недвижимость и так далее — этот тот узкий коридор возможностей, который достался от эпохи Ельцина.

Вот Путин постоянно этот коридор возможностей немножко раздвигает, но пока есть эти тяжелые камни, которые висят на российской политике, им есть, за что нас зацепить.

Если от этих камней избавиться, то нам бы совсем было легко с американцами разговаривать.

Географическая близость России и США.

Прогнозы строить рано — мало вводных

— А если в обозначенном Байденом горизонте — 3-7 месяцев — попробовать спрогнозировать, что может произойти в российско-американских отношениях?

— Я не помню, кто это сказал, но готова подписаться: историческое время Запада уходит.

Любые империи когда-то заканчиваются. И на период "ухода" время для них становится истеричным. Они начинают истерить по любому поводу.

Даже мощнейший запуск BLM-движения — это тоже истерика, не говоря уж про эмоциональные наезды на российское руководство.

Если они продолжат такую истеричную политику, то, соответственно, сохранение конфронтации и наше укрепление союза с Китаем будет логичным итогом.

Мне очень хочется, по принципу Александра Невского, иметь хорошие тылы на Востоке, иметь союзнические отношения с Востоком, а для Запада иметь холодный рассудок и закаленный меч. Может быть, чаша весов склонится к этому, тогда мы увидим совсем другую политическую картину.

Если вдруг будет проявлена слабина в отношении к Западу, какие-то преференции для Запада в силе, которые связаны с нашим обременением, ситуация будет усугубляться для РФ, и РФ может окончательно потерять роль стратегического игрока.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы джо байден владимир путин елена пономарева
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