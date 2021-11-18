Жириновский анонсировал "прощание" с депутатом КПРФ Рашкиным

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что 25 ноября "попрощается" с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным, который может лишиться депутатской неприкосновенности за убийство лося.

Инцидент произошёл 20 октября в Саратовской области. Правоохранители задержали Рашкина, который вёз в автомобиле тушу убитого лося. Изначально парламентарий утверждал, что не причастен к убийству зверя, а нашёл его в лесу и решил забрать. Он называл случившееся провокацией, которую подстроили в отношении него.

Позже депутат опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись, в которой признался, что увидел в темноте "силуэт какого-то животного" и принял его за крупного кабана. Он произвёл два выстрела в сторону зверя, и лишь при осмотре туши понял, что это был лось. Политик разделал его на месте. Через несколько минут коммуниста задержали автоинспекторы. На Рашкина было заведено уголовное дело по факту незаконной охоты.

"Мы в четверг, 25 ноября, попрощаемся с Валерием Фёдоровичем", — цитирует Жириновского РИА Новости.

Лидер ЛДПР выразил недоумение по поводу того, зачем парламентарий убил животное.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в Госдуму запрос о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Голосование депутатов по этому вопросу пройдёт пленарном заседании Думы 25 ноября.

В КПРФ сообщили, что партия будет продолжать поддерживать своего депутата после того, как он опубликовал видеообращение, в котором признался в убийстве лося.