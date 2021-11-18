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КПРФ будет поддерживать Рашкина после его признания в убийстве лося

Общество

Секретарь ЦК партии, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил, что партия продолжит поддерживать своего депутата Валерия Рашкина после того как он опубликовал видеообращение, в котором рассказал детали инцидента с лосем.

КПРФ будет поддерживать Рашкина после его признания в убийстве лося

Ранее Рашкин выложил на своем YouTube-канале видеозапись, в которой признался, что увидел в темноте "силуэт какого-то животного" и принял его за крупного кабана. Он произвёл два выстрела в сторону зверя, и лишь при осмотре туши понял, что это был лось. Политик разделал его на месте. Через несколько минут коммуниста задержали автоинспекторы. На Рашкина завели уголовное дело по факту незаконной охоты. Изначально парламентарий утверждал, что не причастен к убийству зверя, а нашёл его в лесу и решил забрать.

В беседе с ТАСС Ющенко выразил уверенность, что фракция КПРФ будет поддерживать Рашкина. Глава пресс-службы прокомментировал запрос о лишении Рашкина неприкосновенности, который генпрокурор РФ направил в Госдуму. Секретарь ЦК отметил, что это "излишняя мера, потому что обращаются в том случае, если [человек] скрывается, либо скрывается за депутатской неприкосновенностью, но он не скрывается".

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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