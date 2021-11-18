EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Захарова предложила главреду итальянского издания "топить" дом своими газетами
Эндокринолог объяснила, что произойдёт с организмом при полном отказе от сахара
Депутат Рады объяснил, ради чего Украина отдала Крым России
Наджиев: скоро Бузова на эстраде займёт место Пугачёвой
Власти Польши: Германия не должна давать деньги Путину в виде платежей за газ
Эксперт Сухоставец отреагировал на принятие поправок в Налоговый кодекс
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
В США начинают тестировать на людях вакцину против болезни Альцгеймера
Психическое состояние Байдена всё больше беспокоит американцев

Депутат Госдумы Рашкин признался в убийстве "силуэта животного" под Саратовом

Происшествия

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, признался в убийстве лося.

Депутат Госдумы Рашкин признался в убийстве "силуэта животного" под Саратовом

На своём Youtube-канале он рассказал, что был в гостях у друзей в Саратовской области. Депутат катался на машине и заметил поляну, после чего решил осмотреться с помощью бинокля. По словам Рашкина, перед ним промелькнул "силуэт какого-то животного".

Затем он достал из автомобиля треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Депутат утверждает, что из-за плохой видимости разглядел зверя, внешнего похожего на крупного кабана.

"Я произвёл два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал", — сказал Рашкин.

Далее политик подъехал на машине к убитому лосю и разделал его на месте. Через несколько минут его поймали автоинспекторы. На депутата завели уголовное дело по факту незаконной охоты.

Ранее Рашкин говорил, что нашёл тушу во время прогулки по лесу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Охоту объявят вне закона?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Депутат Госдумы Рашкин признался в убийстве "силуэта животного" под Саратовом
Эндокринолог объяснила, что произойдёт с организмом при полном отказе от сахара
Депутат Рады объяснил, ради чего Украина отдала Крым России
Наджиев: скоро Бузова на эстраде займёт место Пугачёвой
Власти Польши: Германия не должна давать деньги Путину в виде платежей за газ
Эксперт Сухоставец отреагировал на принятие поправок в Налоговый кодекс
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Флаконы с замороженной оспой случайно нашли в медлаборатории США
В США начинают тестировать на людях вакцину против болезни Альцгеймера
Психическое состояние Байдена всё больше беспокоит американцев
Популярное
Здоровье
Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"

Гинцбург рассказал, как "разделить" вакцину по возрасту пациентов.

Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"
В Иркутской области уволен врач из ковидного госпиталя. За грубость
Общество
В Иркутской области уволен врач из ковидного госпиталя. За грубость
Формула небес
Астролог Першин рассказал, чего ждать в год Голубого водяного тигра
Происшествия
От коронавируса умерла российская телеведущая Кристина Асмаловская
Ирина Шлионская Сверхъестественные явления в домах знаменитостей Ирина Шлионская Фархат Измайлов Двойник в постели и на кухне Фархат Измайлов Любовь Степушова Герои или смертники: Борис Джонсон и его 600 спецназовцев на Украине Любовь Степушова
Мир. Новости мира
В Британии сообщили о "крайне опасном плане "Б" Путина
Здоровье
Патрушев назвал причину возникновения пандемии и новых инфекций
Лукашенко озвучил Меркель два требования для прекращения миграционного кризиса
Мир. Новости мира
Лукашенко озвучил Меркель два требования для прекращения миграционного кризиса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников