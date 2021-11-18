Депутат Госдумы Рашкин признался в убийстве "силуэта животного" под Саратовом

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, признался в убийстве лося.

На своём Youtube-канале он рассказал, что был в гостях у друзей в Саратовской области. Депутат катался на машине и заметил поляну, после чего решил осмотреться с помощью бинокля. По словам Рашкина, перед ним промелькнул "силуэт какого-то животного".

Затем он достал из автомобиля треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Депутат утверждает, что из-за плохой видимости разглядел зверя, внешнего похожего на крупного кабана.

"Я произвёл два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал", — сказал Рашкин.

Далее политик подъехал на машине к убитому лосю и разделал его на месте. Через несколько минут его поймали автоинспекторы. На депутата завели уголовное дело по факту незаконной охоты.

Ранее Рашкин говорил, что нашёл тушу во время прогулки по лесу.

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