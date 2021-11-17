Запрос о лишении депутата Рашкина неприкосновенности получила Госдума

Госдума получила обращение генпрокурора о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как пояснил он «Интерфаксу», согласно регламенту, обращение генпрокурора в течение семи дней будет изучаться комиссией по мандатным делам.

После этого вопрос о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности могут обсудить в ходе пленарного заседания Госдумы 25 ноября.

По словам спикера Госдумы, Рашкин сможет выступить на заседании и ответить на вопросы депутатов. После этого будет принято решение о снятии неприкосновенности с депутата. Володин сообщил, что Совет Думы рассмотрит этот вопрос уже 17 ноября.

Напомним, следователи проверяют Рашкина на причастность к незаконной охоте на лося в Саратовской области 29 октября 2021 года. Преступление было совершено неподалёку от посёлка Лысые Горы. Тушу лося нашли в машине, которую вёл депутат.

По факту незаконной охоты возбудили уголовное дело, которое расследует Центральный аппарат СКР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.