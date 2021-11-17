Госдума получила обращение генпрокурора о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как пояснил он «Интерфаксу», согласно регламенту, обращение генпрокурора в течение семи дней будет изучаться комиссией по мандатным делам.
После этого вопрос о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности могут обсудить в ходе пленарного заседания Госдумы 25 ноября.
По словам спикера Госдумы, Рашкин сможет выступить на заседании и ответить на вопросы депутатов. После этого будет принято решение о снятии неприкосновенности с депутата. Володин сообщил, что Совет Думы рассмотрит этот вопрос уже 17 ноября.
Напомним, следователи проверяют Рашкина на причастность к незаконной охоте на лося в Саратовской области 29 октября 2021 года. Преступление было совершено неподалёку от посёлка Лысые Горы. Тушу лося нашли в машине, которую вёл депутат.
По факту незаконной охоты возбудили уголовное дело, которое расследует Центральный аппарат СКР.
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