Депутатам Госдумы не хватает кабинетов: "виновата" пятая фракция

Сегодня стартует четвёртая пленарная неделя для Госдумы VIII созыва, но, как выяснилось, не всем избранникам народа хватило места. По словам парламентариев, случилось это из-за увеличения количества комитетов, а также прибавилась ещё одна фракция.

"Около 20 депутатов пока остаются без постоянных кабинетов", — рассказал источник в ЕР "Ведомостям".

По его словам, каждому председателю комитета, количество которых увеличилось с 26 до 32, положен отдельный кабинет с приёмной и помощником. Всего же в Госдуме прибавилось около 40 человек.

"В прошлом созыве каждая фракция давала пожелания по рассадке, которые комитет по регламенту рассматривал в приоритетном порядке. Сейчас аппарату пришлось волевым решением предлагать рассадку по кабинетам. Кабинетов не прибавилось, а депутатов со статусом стало больше", — рассказал собеседник.

Как уточняет издание, в аппарате Госдумы жалобы депутатов опровергли и сказали, что в некоторых кабинетах ещё идёт ремонт и все "пожелания" будут учтены.

Ранее Pravda.Ru писала об инициативе лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Парламентарий предложил построить новое здание Госдумы. По мнению депутата, нынешнее здание "невзрачное и серое".

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