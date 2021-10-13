Хинштейн раскритиковал идею Жириновского построить новое здание Госдумы

Депутат Госдумы Александр Хинштейн раскритиковал идею о строительстве нового здания для парламентариев. По его словам, в России достаточно проблем, помимо "разведения" стройки.

"У нас в стране очень много проблем и очень много сложностей. У меня нет внутреннего убеждения в том, что улучшение условий работы труда депутатов является сегодня приоритетной задачей номер один для государства", — пояснил Хинштейн в беседе с "Лайфом".

По словам депутата, загвоздка и в том, что нынешнее здание Государственной думы — памятник архитектуры. И сносить его нельзя. К тому же, уточнил депутат, без использования бюджета возвести новый парламент невозможно. Политик отметил, что "они не жируют", но и условия труда приемлемые.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал здание Госдумы "старым и невзрачным" и предложил построить новое. По его мнению, на это уйдёт три года. И уточнил, что страну все судят по внешнему виду здания парламента. Также Жириновский уточнил, что новые залы необходимо проектировать с учётом "ковидных" ограничений. Сейчас депутаты сидят слишком близко к друг другу.

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