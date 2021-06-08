Россияне не знают действующих депутатов Госдумы

Опрос в Екатеринбурге показал, что гражданам знакомы только медийно активные депутаты, а остальных они и не знают вовсе.

Падение хрена

Политически активная часть российского общества находится в ожидании сентябрьских выборов в Государственную думу Федерального собрания России. Гражданам, имеющим право голоса, предстоит избрать 450 депутатов нового созыва нижней палаты парламента.

Опрос одного из интернет-изданий, проведённый в Екатеринбурге, показал, что большинство граждан не могут назвать ни одной фамилии депутата Госдумы. В лидерах узнаваемых парламентариев оказались:

Владимир Жириновский (лидер ЛДПР);

Николай Бондаренко (на самом деле депутат Саратовской областной думы от КПРФ);

Виталий Милонов ("Единая Россия").

Самыми популярными ответами граждан стали:

"Ой, никого не знаю!"

"Вообще никого не знаю!"

"Я не интересуюсь ими".

"Да и хрен на них, если честно".

Единицы респондентов посчитали Государственную думу полезным органом власти и железно аргументировали:

"Все государственные органы — полезны".

"Должен же кто-то думать за Россию".

Идея делегировать право думать — не нова. Раньше за всех думала КПСС в лице всесильного политбюро. Опираясь на название "Государственная дума", некоторые граждане уверены, что в этом "полезном органе" собрались действительно самостоятельно мыслящие и принимающие решения народные избранники. Видимо, выводы сделаны в логике — в современной газете "Московский комсомолец" работают исключительно комсомольцы.

Владимир Жириновский

Популярность же некоторых парламентариев, которых запомнили граждане, обусловлена исключительно их медийной активностью. Чемпионом, безусловно, можно назвать Владимира Жириновского. Практически любой его комментарий по любому поводу и без оного мгновенно цитируют отечественные массмедиа.

Виталий Милонов "берёт" информационное пространство своими законодательными инициативами, от которых периодически вздрагивают граждане, и радикальными суждениями чаще по его любимым темам. Главной из репертуара единоросса традиционно значится гомосексуализм.

Граждане наблюдают за процессом приобретения популярности парламентариями и невольно сравнивают их методы и приёмы с активностью блогеров, которым остро необходим уверенный рост количества подписчиков. Неожиданное появление конкурента в борьбе за внимание граждан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) добавило красок в общую информационную картину.

Возвышение клешни

Одним из итогов ПМЭФ стала презентация краба-предсказателя Юры. Членистоногого привезли на форум из Мурманской области. Краб Юра оказался оракулом, который, по словам директора АНО "Мурманконгресс" Артёма Марышева, способен определять перспективность притока инвестиций в регион движениями "лап".

Юра стал заметной фигурой на ПМЭФ, что в конечном счёте членистоногому и спасло жизнь. Он фактически стал талисманом форума, и хозяева краба решили отказаться от идеи торжественно съесть его по окончании мероприятия.

Краб был окружён всемерной заботой. Ему предупредительно мерили температуру тела и решили по возвращении в регион поселить в более просторном аквариуме. Тем не менее, как призналась сотрудница стенда, где краб проживал во временном аквариуме, Юра "сердился и разбрасывал камни". Примерно так же поступают некоторые депутаты, которые стремятся привлечь к себе внимание публики.

Об этой важной новости даже сообщил ТАСС, сославшись на свой источник аж в Министерстве информационной политики Мурманской области. Какое-то время Юра проведёт в Мурманске, пока по месту его постоянного жительства в Териберке для него не построят новый дом.

Для достижения большего уровня популярности, о которой, вероятно, мечтают коллеги Жириновского и Милонова, Юре завели страницу в Instagram. Членистоногий уже "разместил" в этой соцсети первые посты. Краб, в частности, поделился перипетиями своей карьеры финансового аналитика:

"В конце мая ко мне обратились с предложением войти в состав делегации Мурманской области на ПМЭФ-21. Учитывая, что тема привлечения инвестиций и формирования устойчивого туристического потока в регион является для меня профильной, я согласился. Что касается общей политики ведения канала, то я буду рассказывать здесь в основном об экономике и туризме в Мурманской области".

Гарантированная сменяемость

На фоне потрясающих открытий, сделанных даже некоторыми лояльными зрителями федеральных телеканалов, которые поделились своими выводами в соцсетях, что Госдума в нынешней своей конфигурации представляет собой "бешеный принтер", штампующий законы по указанию "сверху", вовсе не удивляет незнание гражданами имён и фамилий парламентариев. Да и сам конструктор принтера вряд ли присваивает механизмам изделия имена собственные.

Обретение узнаваемости, в том числе и через социальные сети, — хлопотная работа, требующая симбиоза креатива, готовности к скандалам и будоражащего публику образа. В этом смысле краб, в прошлом осьминог Пауль, тигр Амур и козёл Тимур, дорогостоящий робот Фёдор, детище Дмитрия Рогозина, блогеры-миллионщики и жаждущие признания депутаты — серьёзные конкуренты.

Разница, видимо, в стоимости затрат на достижение целей. Одни поднимаются с нуля на таланте и в ручном режиме. Продвижение же других щедро оплачивает государство, пусть и не целевым финансированием, но хотя бы зарплатами, премиями, командировочными и содержанием офисов.

Разумеется, в каждой шутке есть доля шутки. Хотя, возможно, мурманчане и не шутили, полагая, что предсказания членистоногого куда более вернее высокооплачиваемых специалистов, переполненных духовными скрепами.

В этом контексте некоторые пользователи соцсетей сравнили деятельность нынешних отечественных парламентариев с функциональным предназначением краба-предсказателя. В своей самостоятельности Юра выглядит по некоторым критериям более предпочтительным:

краб своими клешнями заслужил доверие граждан;

независим от давления "сверху";

требует незначительного денежного содержания;

не насилует мозг с экрана телевизора.

Может статься, что за неимением реально деятельных политиков, которые бы обрели поддержку граждан в максимально прозрачной конкурентной борьбе, люди начнут выдвигать кандидатами в депутаты Юру и Амура с Тимуром. Тем более, что важным преимуществом Юры в сложившейся политической практике является отсутствие проблемы сменяемости. Её просто не существует — крепкая рука повара всегда наготове.

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