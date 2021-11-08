Политолог предложил ограничить участие в выборах кандидатам, сменившим фамилию

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что кандидатам, которые сменили фамилию накануне выборов, необходимо временно ограничить право выдвигать свою кандидатуру. По мнению политолога, сменой персональных данных пользуются "нечистые на руку" партии.

Орлов объясняет своё предложение участившимися случаями "кандидатов-двойников". Когда недобросовестные партии выдвигают человека с "известной" фамилией, а на деле оказывается, что он недавно её сменил ради выборов.

Соответствующее письмо политолог направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

"Введения запрета на участие в выборах в качестве кандидатов лицам, сменившим фамилию в течение года, предшествовавшего дню голосования, за исключением случаев, когда смена фамилии произошла в результате регистрации брака", — цитирует выдержки из обращения RT.

Ранее Орлов предлагал разрешить голосовать работающим подросткам. По его мнению, несовершеннолетние, которые самостоятельно себя обеспечивают имеют право выразить свою политическую точку зрения.

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