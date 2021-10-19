Раздать бесплатные планшеты российским пенсионерам предложил политолог

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что нуждающимся российским пенсионерам необходимо "раздать" гаджеты. По мнению политолога, сами пожилые люди не могут себе позволить покупку планшета и оплату интернет-связи.

Как уточнил Орлов, необходимо это сделать для того, что бы пенсионеры могли пользоваться порталами государственных учреждений. К примеру, оплачивать счета, записываться на приём к врачу и другие муниципальные службы.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам пенсионного возраста планшетов и мобильного доступа в сеть интернет на безвозмездной основе по факту обращения в муниципальные органы социальной защиты", — цитирует Орлова RT.

Письмо Орлов направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Ранее Антон Орлов предлагал разрешить работающим несовершеннолетним голосовать на выборах. По мнению политолога, если молодые люди в состоянии зарабатывать деньги, то уже имеют твёрдую политическую позицию, а значит, должны войти в число избирателей.

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