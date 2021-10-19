Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что нуждающимся российским пенсионерам необходимо "раздать" гаджеты. По мнению политолога, сами пожилые люди не могут себе позволить покупку планшета и оплату интернет-связи.
Как уточнил Орлов, необходимо это сделать для того, что бы пенсионеры могли пользоваться порталами государственных учреждений. К примеру, оплачивать счета, записываться на приём к врачу и другие муниципальные службы.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам пенсионного возраста планшетов и мобильного доступа в сеть интернет на безвозмездной основе по факту обращения в муниципальные органы социальной защиты", — цитирует Орлова RT.
Письмо Орлов направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Ранее Антон Орлов предлагал разрешить работающим несовершеннолетним голосовать на выборах. По мнению политолога, если молодые люди в состоянии зарабатывать деньги, то уже имеют твёрдую политическую позицию, а значит, должны войти в число избирателей.
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