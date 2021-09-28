Российский политолог предложил сделать выборные дни выходными

С инициативой давать выходные на дни голосования выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По мнению политолога, зачастую первый день выборов — пятница. Избиратели работают, что существенно снижает явку.

"Многим избирателям физически сложнее посетить избирательные участки", — пояснил Орлов RT.

Политолог отметил, что эти дни работающим гражданам должны оплачиваться.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения в дни голосования на федеральных выборах и референдумах нерабочих дней", — говорится в письме Орлова на имя руководителя Минтруда Антона Котякова.

Ранее Орлов обращался в Совет Федерации с просьбой рассмотреть возможность предоставить непрошедшим кандидатам в Госдуму места в Общественной палате РФ. Политолог заявил, что так они смогут продолжать свою политическую деятельность и работать с проголосовавшими за них избирателями. Речь шла о тех партиях, которые набрали в предвыборной гонке свыше 1% голосов, но не "дотянули" до минимального порога в 5%.

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