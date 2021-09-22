Политолог высказался об инициативе занять делом "провалившиеся" партии

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился в Совет Федерации с просьбой рассмотреть возможность "определить" не прошедших кандидатов в Госдуму в Общественную палату РФ. По его мнению, партиям которые набрали 1% голосов и больше, но не "дотянули" до обязательного порога в 5%, нужно продолжать общественно-политическую деятельность.

Общественная палата РФ

"Льготное" кресло

Однако политологи с Орловым не согласны. По мнению Владимира Брутера, партии, которые "завалили" выборную кампанию должны заниматься дальнейшим саморазвитием, а не претендовать на "квотное" место в Общественной палате.

"Говорить о том, что партии, которые ничего не сделали, ничего не придумали, должны где-то присутствовать, это слишком много для них", — пояснил Брутер в интервью Pravda. Ru.

По закону партии и их партийные деятели не имеют права занимать место в Общественной палате.

Дальше сами

По словам Владимира Брутера, такой практики нет ни в одной из стран. Если они не смогли пройти порог на выборах, то дальше партии "живут" самостоятельно.

"Партии, которые не проходят, должны развиваться, объединяться, искать свои идеи, свои места", — сказал политолог. — "Всегда есть партии, которые не набирают проходной барьер. Таких партий во всех странах много. И никто им особых льгот нигде не выписывает".

Ранее инициаторы письма в Совет Федерации пояснили, что 1% — это от ста до миллиона голосов. И в случае "провала" на выборах, и фракция, и избиратели остаются "за бортом".

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