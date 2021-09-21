Не беда: "завалившим" выборы партиям могут дать место в другой структуре

Письмо на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко написал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его мнению, в выборной кампании есть партии, которые "традиционно" не проходят по минимальному 5-процентному количеству голосов.

При этом, отмечает политолог, у них есть 1% "за", но они всё равно остаются "за бортом".

В части предоставления политическим партиям, набравшим на выборах в Госдуму более 1%, но не преодолевших необходимый барьер, мест по квоте в Общественной палате Российской Федерации, — отмечает в письме политолог, передаёт RT.

По словам Орлова, 1% — это от сотни до миллиона голосов электората. Но те, кто выбыл из предвыборной гонки в Госдуму, не может вести общественно-политическую деятельность в Общественной палате.

Ранее Pravda.Ru писала о предварительных итогах голосования на выборах в Госдуму 2021 года.

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