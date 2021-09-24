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Политолог рассказал о трех возможных стратегиях Путина в 2024 году

Экспертное мнение

Главным итогом прошедших в сентябре 2021 года парламентских выборов стала "убедительная победа" президента России Владимира Путина, заявил в интервью Pravda.Ru директор Института политических исследований Сергей Марков. По мнению эксперта, получение "Единой Россией" конституционного большинства гарантирует партии стабильность до 2024 года.

Политолог рассказал о трех возможных стратегиях Путина в 2024 году

"Самое главное [следствие выборов в Госдуму в 2021 году] — это убедительная победа Владимира Путина, поскольку партия «Единая Россия» не имеет "самости", а является функцией от популярности Владимира Путина... И эта партия Путина будет иметь две трети парламента: это конституционное большинство и стабильность до 2024 года", — заявил Марков в эфире Pravda.Ru.

Политолог подчеркнул, что 2024 год станет определяющим для развития "Единой России". Так, эксперт выделяет три возможные стратегии Путина для укрепления политических позиций партии.

"Либо Путин останется у власти, а западники будут резко против него... 
Либо Путин рискует уйти от власти, и на новое поколение российских политиков тоже будут атаки западников, которые захотят, чтобы передали власть прозападным людям... Либо будет происходить переход от одного к некому "коллективному президенту": будут Путин и какие-то другие люди... И поэтому, с этой точки зрения, 2024 год очень важен", — объяснил специалист.

Ранее с 17 по 19 сентября в России прошли выборы в Госдуму. По данным ЦИК РФ, "Единая Россия" получила 324 депутатских мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.

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Автор: Редакция Правда.Ру
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