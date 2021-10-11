Разрешить голосовать подросткам предлагают в России

С инициативой разрешить работающим несовершеннолетним участвовать в выборах выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По мнению политолога, подростки от 16 до 18 лет уже имеют сформировавшиеся политические взгляды.

По словам Орлова, сейчас получается, что трудоустроенные подростки вправе зарабатывать деньги, но не могут участвовать в политической жизни страны.

"Прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное избирательное законодательство в части наделения граждан в возрасте от 16 до 18 лет, уже осуществляющих трудовую деятельность, активным избирательным правом — правом участия в выборах в качестве избирателей", — цитирует обращение Орлова RT.

С соответствующим документом Орлов обратился к главе Совфеда Валентине Матвиенко.

Ранее Орлов предлагал сделать выборные дни оплачиваемыми выходными для россиян. По мнению политолога, чаще всего голосование стартует в пятницу и не все граждане могут отпроситься с работы и прийти в УИК. Он подчеркнул, что из-за этого существенно падает явка избирателей, а значит, страдает и сама система.

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