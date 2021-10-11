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Разрешить голосовать подросткам предлагают в России

Общество

С инициативой разрешить работающим несовершеннолетним участвовать в выборах выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По мнению политолога, подростки от 16 до 18 лет уже имеют сформировавшиеся политические взгляды.

Разрешить голосовать подросткам предлагают в России

По словам Орлова, сейчас получается, что трудоустроенные подростки вправе зарабатывать деньги, но не могут участвовать в политической жизни страны.

"Прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное избирательное законодательство в части наделения граждан в возрасте от 16 до 18 лет, уже осуществляющих трудовую деятельность, активным избирательным правом — правом участия в выборах в качестве избирателей", — цитирует обращение Орлова RT.

С соответствующим документом Орлов обратился к главе Совфеда Валентине Матвиенко.

Ранее Орлов предлагал сделать выборные дни оплачиваемыми выходными для россиян. По мнению политолога, чаще всего голосование стартует в пятницу и не все граждане могут отпроситься с работы и прийти в УИК. Он подчеркнул, что из-за этого существенно падает явка избирателей, а значит, страдает и сама система. 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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