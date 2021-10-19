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Трампа обвинили в подрыве норм конституции

Политика

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что бывший американский лидер Дональд Трамп пытается подорвать мирную передачу власти и нормы конституции. С таким заявлением она выступила на брифинге, который транслировало издание The Washington Post.

Трампа обвинили в подрыве норм конституции

Псаки вспомнила ситуацию, которая произошла после выборов в 2020 году, когда Трамп не признал итоги голосования и требовал пересчитать голоса. Тогда экс-президент также просил провести расследование, чтобы не допустить подрыва демократии.

Помимо этого, недавно во время выступления перед своими сторонниками в штате Джорджия Трамп снова озвучил свою идею о том, что выборы 2020 года прошли нечестно, а он одержал на них крупную победу. Он также обвинил власти штата в том, что они не мешали фальсификациям.

Ранее экс-советник Трампа Фиона Хилл поведала, что ее бывший руководитель был "помешан" на российском лидере и пытался ему во всём подражать. При этом, по словам Хилл, Трамп вовсе не был "поклонником Российской Федерации", только "фанател" лично от Владимира Путина.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Олег Артюков
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