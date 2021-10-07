Экс-советник Трампа: он всегда мечтал стать таким, как Путин

Фиона Хилл — экс-советник 45-ого президента США Дональда Трампа, отвечая на вопрос журналиста ТК MSNBC о своём шефе, поведала, что он был "помешан" на российском лидере и пытался ему во всём подражать.

При этом, по словам Хилл, Трамп вовсе не был "поклонником Российской Федерации", только "фанател" лично от Владимира Путина.

"Трамп был одержим Путиным. Речь идёт о том, что Трамп увидел в Путине многие свойства, которые он сам хотел бы иметь”, — сказала она.

К слову, днём ранее племянница экс-президента США Мэри Трамп заявила почти то же самое. В беседе с Business Insider она сказала, что "мнение Путина" для её дяди всегда значило больше, чем мнение других мировых лидеров.

Напомним, всё время президентства Дональда Трампа обвиняли в "излишних симпатиях к России" и даже называли "агентом Кремля".

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