Фиона Хилл — экс-советник 45-ого президента США Дональда Трампа, отвечая на вопрос журналиста ТК MSNBC о своём шефе, поведала, что он был "помешан" на российском лидере и пытался ему во всём подражать.
При этом, по словам Хилл, Трамп вовсе не был "поклонником Российской Федерации", только "фанател" лично от Владимира Путина.
"Трамп был одержим Путиным. Речь идёт о том, что Трамп увидел в Путине многие свойства, которые он сам хотел бы иметь”, — сказала она.
К слову, днём ранее племянница экс-президента США Мэри Трамп заявила почти то же самое. В беседе с Business Insider она сказала, что "мнение Путина" для её дяди всегда значило больше, чем мнение других мировых лидеров.
Напомним, всё время президентства Дональда Трампа обвиняли в "излишних симпатиях к России" и даже называли "агентом Кремля".
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Британское издание Express сообщает, что США якобы обратились за помощью к России и странам ОПЕК из-за роста цен на энергоносители. Однако это обращение было отвергнуто.