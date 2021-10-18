Песков: будем надеяться, что Навальный не умрет в тюрьме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с заключением Алексея Навального в тюрьму во время интервью для фильма "Владимир Путин: хозяин игры" телеканала France 5.

Пресс-секретарь президента РФ назвал хорошей информацией тот факт, что блогер выжил после случившегося в августе 2020 года.

"Будем надеяться, что он не умрет. Слава богу, что жив", — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистки о дальнейшей судьбе Навального.

Государственный деятель подчеркнул, что сначала Навальный объявил голодовку в исправительном учреждении, однако впоследствии стал есть, как все остальные осужденные. По его мнению, российские политики не боятся блогера, но не желают, чтобы он получил дополнительные рейтинги. Также Песков уточнил: власти РФ пока не знают, что на самом деле произошло с Навальным в августе 2020 года.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо, когда он летел в самолете из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске. После исследований медики постановили, что основной диагноз пациента — нарушение обмена веществ. Позже блогера отправили на лечение в Германию.

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