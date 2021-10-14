Захарова сообщила, что Москва ждёт делегацию "Талибана"* на следующей неделе

Члены делегации террористической организации "Талибан"* прилетят в Москву на мероприятие, во время которого обсудят Афганистан. Об том рассказала 14 октября представитель МИД России Мария Захарова.

На брифинге в ходе III Евразийского женского форума Захарова сообщила, что представители экстремистского движения "Талибан", которые захватили власть в Афганистане, посетят Москву на следующей неделе.

"Мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану", — заявила представитель МИД, слова которой приводит ТАСС.

Кроме того, Захарова указала на активность террористов организации "Исламское государство"* в Афганистане. Представитель МИД выразила надежду, что новое правительство республики, которое утвердили талибы, как и прежде обещало, сможет побороть радикалов ИГ без помощи других стран.

Ранее седьмого октября российские власти пригласили представителей "Талибана" в Москву, чтобы обсудить урегулирование обстановки в Афганистане.

* Запрещённые на территории Российской Федерации террористические организации

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