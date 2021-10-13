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Путин ответил на вопрос о признании иноагентом нобелевского лауреата Муратова

Политика

Президент РФ Владимир Путин сказал, что никто не признает иностранным агентом главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, который получил Нобелевскую премию мира, если журналист не будет нарушать закон. В противном случае никакие заслуги не спасут его от ответственности.

Путин ответил на вопрос о признании иноагентом нобелевского лауреата Муратова

На пленарной сессии "Российской энергетической недели" у Путина просили, могут ли признать иноагентом получившего Нобелевскую премию мира Муратова.

Глава государства ответил, что если главред "Новой газеты" не нарушит российское законодательство, то его не объявят иноагентом. "А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом", чтобы сознательно нарушать закон, то никакие заслуги ему не помогут избежать ответственности, добавил лидер страны.

Нобелевскую премию мира за 2021 год получили главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса за "защиту свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира". Муратов стал третьим по счёту россиянином (после физика Андрея Сахарова и президента СССР Михаила Горбачёва), удостоенным премии мира от Нобелевского комитета.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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