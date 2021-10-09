За что действительно Муратов получил Нобелевскую премию мира

В пятницу, 8 октября, стало известно о присуждении Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Вместе с ним награду разделила филиппинская журналистка Мария Ресса. Нобелевская премия им вручена за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира». Наши журналисты разобрались за что именно получил награду главред «Новой».

Известность издание приобрело в 90-х годах прошлого века, когда открыто защищало, сражающихся с российской армией сепаратистов на Северном Кавказе, защищало полевых командиров и критиковало действия России по стабилизации ситуации в Чечне.

За прошедшие почти 30 лет редакционная политика «Новой газеты», не изменилась, но расширилась, как и её география. Теперь журналисты издания освещают ситуацию на Ближнем Востоке, в Африке и других горячих точках, где российские военные оказывают помощь местным властям по борьбе с терроризмом.

Внутри самой России фейки «Новой газеты» затрагивают все аспекты государственности. Практически ни одно крупное событие федерального уровня не остаётся без внимания «Новой газеты», будь то реформирование Конституции, новые меры социальной поддержки или борьба с пандемией коронавируса.

Северный Кавказ

О связях «Новой газеты» с чеченскими сепаратистами стало известно давно, впрочем, само издание этого не скрывало. В конце 1990-х начале 2000-х на страницах газеты регулярно появлялись статьи в поддержку таких известных полевых командиров, как Аслан Масхадов и Доку Умаров. Параллельно публиковались интервью с легендами «Свободной Ичкерии» вроде Ахмеда Закаева, ныне укрывающегося в Лондоне.

Сегодня «Новая газета» продолжает эти истории. Так, в мае 2020 года была опубликована статья «Наш папа в плену», поразмышляла на тему того, как нехорошо детям рассказывать, почему именно погибли в боях с российской армией их родители-террористы. В частности, «для примирения» российским военным предлагалось признать свою вину и покаяться в гибели боевиков.

О России в целом

Деятельность издания на других направлениях свидетельствует, что коллектив газеты во главе с Дмитрием Муратовым объединяет не столько интерес к радикальным идеологиям, сколько желание осветить все аспекты жизни в Российской Федерации.

Так, в 2020 году «Новая газета» стала одним из главных инструментов либеральной оппозиции по противодействию разработке и принятию принципиальных поправок в Конституцию России. На сайте издания был опубликован «Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти», который должен был продемонстрировать единую позицию всего либерального сообщества. Лично Дмитрий Муратов проводил стримы в поддержку байкотаголосования за поправки в Конституцию.

Так же «Новая» неоднократно публиковала материалы о том, как фальсифицировались итоги голосования по поправкам. Впрочем, тема фальсификаций выборов в редакции стоит остро всегда. Как и голосование по поправкам в Конституцию, любые иные крупные избирательные кампании в России также сопровождались информационным сопровождением со стороны «Новой газеты». Общий тон многочисленных публикаций подопечных Муратова можно свести к формулировке «вся власть в стране нелегитимна, а значит каждый может делать что хочет». Например, в 2018 году «Новая газета» первой рассказала о заранее известном итоге президентских выборов стране.

Прошедшие в этом сентябре выборы тоже не обошлись статей «Новой газеты». Было опубликовано «расследование», в котором утверждалось, что в рамках Дистанционного электронного голосования в Москве у оппозиции «украли» 250 тысяч голосов. К такому выводу издание пришло, сравнив данные с обычных участков и ДЭГ.

Отдельно стоит отметить материал публицистаВладимира Пастухова «Революция отходит с Белорусского вокзала», опубликованный в «Новой газете», где прямо озвучивается идея, что если россияне не устроят революцию мирно сейчас, то в будущем она всё равно будет, но неизменно кровавой. Такая борьба с властями РФ принесла «Новой Газете» дополнительные очки авторитета в США и Европе, где всегда очень внимательно следят за каждым расследованием издания Дмитрия Муратова и на основании его статей не раз выносили различные политические решения.

Борьба с силовиками

Одной из важнейших для себя задач «Новая газета» видит в борьбе с правоохранительной системой России. Ее материалы раскрывают преступления Следственного комитета, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и ФСИН.

Например, Муратов лично запускал несколько расследований в отношении главы СК РФ. Материал «Генерал Висяк» вышел на юбилей председателя комитета Александра Бастрыкина.

Множество материалов опубликовало издание против ФСБ России, где в каждом подробно описывалась коррупция в ведомстве, а так же неумение работать по защите страны.

На страницах «Новой Газеты» вышли десятки материалов о пытках в тюрьмах убийц и насильников, преследовании органами общественников, обвиненных в педофилии и экстремизме.

ЧВК Вагнера Евгения Пригожина

С началом контртеррористической операции российской армии в Сирии у «Новой газеты» появились новые фавориты – члены многочисленных местных террористических группировок, в том числе и запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ. Как и в случае с войной на Северном Кавказе, издание публиковало интервью террористов, а в эскалации конфликта обвиняло Россию. Особенно отличился на этом направлении спецкор «Новой газеты» Денис Коротков, вероятно имеющий прямые контакты среди исламистов. Уже больше года в отношении него Следственный комитет России проводит проверку по факту сотрудничества с террористами.

Отдельно стоит отметить публикации обвиняющие «добровольцев» и «ЧВК Вагнер» в уничтожении «мирных террористов». Пользуясь информацией с «той стороны» издания активно пытается найти любое доказательство незаконной борьбе с джихадистами из ИГИЛ. Так колумнистка издания Ольга Боброва опубликовала в 2018 году масштабное интервью с россиянином Сергеем Трофимовым, который сражался против правительственных сил в Сирии в составе запрещенной в РФ группировки «Ахрар аш-Шам». Журналист называет публикацию «поиском лекарства от вируса войны», уточняя, что герой вышел с ней на связь из Идлиба сам. Многие осудили сам факт публикации этого материала, назвав его рекламой террористической группировки, однако «Новая газета» и Муратов сумели разбирательства избежать.

Кроме того, «Новая газета» вступилась и за ликвидированного террориста ИГИЛ Мохаммеда Таха Исмаила Аль-Абдулла, Мужчина родился в 1986 году в Дейр-эз-Зоре и был мобилизован в июле 2017-го в резерв армии Асада. Он дезертировал, присоединился к террористам, убивал мирных граждан, но был пойман и уничтожен в сирийской провинции Хомс.

После полномасштабных боевых действий в Сирии, «Новая» нашла следы присутствия «ЧВК Вагнера» в ЦАР, Судане, Ливии и других странах Африки. Очень часто материалы газеты совпадали с повесткой французских и американских СМИ, которые активно поддерживают интересы своих стран на континенте.

Также, Денис Коротков и некоторые другие журналисты «Новой Газеты» не раз на своих страницах писали и об петербургском предпринимателе Евгении Пригожине. В газете публиковалось огромное количество материалов, обвиняющих бизнесмена в борьбе с российской оппозицией и создании все той же «ЧВК Вагнера».

Наиболее важными вехами в расследованиях против Пригожина стали материалы об участие предприятий петербургского бизнесмена по созданию целой «Фабрики троллей» против оппозиционно настроенных блогеров и депутатов. Так в 2019 году «Новая Газета» организовала серию статей в которых обвинила политтехнологов Пригожина в «черных пиар-технологиях» и главной роли в провале оппозиции на выборах в Мосгордуму.

И вновь Чечня

Впрочем, про Чеченскую республику Муратов и его издание не забывали. В марте этого года вышла очередная публикация «Новой газеты» о правонарушениях, допускаемых силовиками в Чечне. В статье Елены Милашиной говорится о неправомерных действиях полицейских-спецназовцев в республике. Автор ссылается на показания бывшего сотрудника антитеррористического полка Сулеймана Гезмахмаева, попросившего политического убежища в Германии, и приводит страшные подробности казни 13 человек, произошедшей в 2017 году.

Сам бывший полицейский Гезмахмаев, упоминает, что его отец воевал против федерального центра вместе с Джохаром Дудаевым и Асланом Масхадовым, а также был против службы сына в антитеррористическом подразделении, так как «не хотел иметь дела с государством».

Отметим, что «Новая Газета» всегда симпатизировала Аслану Масхадову — лидеру чеченских боевиков, признанному «президентом Ичкерии» на Западе. В 2002 году «Новая» опубликовала интервью с Ахмедом Закаевым — бандитом, называвшем себя тогда «спецпредставитель Аслана Масхадова». Сейчас он находится в Лондоне, британское правительство не признает его преступником, и отказывается выдавать России. Он продолжает общаться со СМИ — например, в 2014 году давал интервью спецкору «Новой газеты» Илье Азару.

А в январе этого года Закаев выразил соболезнования семье уничтоженного вместе с пятью другими террористами командира запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ2 Аслана Бютукаева — присягавшего лично Аль-Багдади «эмира вилаята Кавказ», принявшего этот «титул» по наследству от сподвижника Масхадова Доку Умарова.

В награду за службу

Показательно, как меняется риторика журналистов Муратова, стоит коснуться выборов в США. Если любое иностранное вмешательство во внутренние дела России «Новая газета» отрицает, то версии о вмешательстве России во внутренние дела США она поддерживает. В разгар первой американской истерии на данную тему «Новая газета» опубликовала несколько «расследований» о деятельности «интернет-троллей».

Руководство этим могущественным инструментом, с помощью которого якобы можно избирать и сбрасывать американских президентов, издание приписало опять же Евгению Пригожину. Позже эту версию подхватил Минюст США, но американским спецслужбам в итоге так и не удалось обнаружить взаимосвязь между Пригожиным и выбором американцев.

В 2016 году в Чехии был запущен проект «Обмен», через который все оппозиционные СМИ постсоветского пространства могли обмениваться информацией. Таким образом была создана международная сеть оппозиционных СМИ, со стороны России к ней, среди прочих, присоединилась «Новая газета».

А вскоре Муратов уже внутри России организовал аналог под названием «Синдикат-100», цели которого оказались аналогичны – обмен информацией и массовая публикация «важных» материалов. Со временем выяснилось, что большинство членов «Синдиката» так или иначе связаны с иностранными фондами.

На фоне приведённых фактов присуждение Нобелевской премии главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову можно расценивать, как положительную оценку деятельности издания в глазах Запада.