Путин дал поручение разработать допмеры поддержки граждан

Президент России Владимир Путин поручил кабмину в течение месяца разработать дополнительные меры социальной поддержки россиян в условиях высокой инфляции.

Лидер страны напомнил, что в этом году пенсионеры и семьи, воспитывающие детей школьного возраста, получили единовременные выплаты.

Глава государства дал поручение правительству дополнительно поддержать граждан в связи с повышенной инфляцией.

"Рассмотрим такие предложения у меня на совещании в ближайшее время", — сказал Путин в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва.

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