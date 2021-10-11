Кашель российского президента Владимира Путина на совещании по развитию АПК вызвал беспокойство председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Как сообщает РИА Новости, в ходе совещания спикер Совфеда обратила на покашливание Путина.
Тот успокоил её, объяснив свой кашель активностью на воздухе.
"Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально, не только на COVID-19, но и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Всё хорошо, просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней", — сказал президент.
Ранее сообщалось, что в сентябре Владимир Путин был вынужден уйти на самоизоляцию в связи с выявлением случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал президент, заболевшие были среди сотрудников протокола, службы безопасности и пресс-службы.
При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что президент здоров и самоизоляция не отразилась на его графике работы.
Напомним, весной 2021 года Владимир Путин привился от коронавируса вакциной "Спутник V".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Газовый кризис в Европе имеет все шансы войти в анналы истории. Дефицит голубого топлива, небывалые цены на него сказываются на жизни миллионов европейцев и могут иметь свои политические последствия. Сегодня политики в Евросоюзе далеки от признания собственных ошибок и склонны винить в своих бедах "Газпром". Между тем Россия хочет помочь Европе дополнительными поставками газа, хотя та упорно этому противится.