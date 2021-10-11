EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные выдвинули новую версию происхождения COVID–19
Вирусолог прокомментировал слова Поповой о риске распространения чумы в мире
Мария Арбатова высказалась о поведении Собчак во время ДТП
Путин оценил урожай, собранный в этом году
Иммунолог объяснил, как подготовиться к атаке COVID-19
Автоюрист рассказал, что грозит водителю за "смертельное ДТП" с Собчак
Искусанная клопами Васильева пригласила Шаляпина к себе на ночь
В Дагестане рассказали о школьнике, который убил ножом одноклассника
Следствие просит арестовать мужчину, толкнувшего девушку под электробус

Кашель Путина на совещании обеспокоил Матвиенко

Политика » Власть » Кремль

Кашель российского президента Владимира Путина на совещании по развитию АПК вызвал беспокойство председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Кашель Путина на совещании обеспокоил Матвиенко

Как сообщает РИА Новости, в ходе совещания спикер Совфеда обратила на покашливание Путина.

Тот успокоил её, объяснив свой кашель активностью на воздухе.

"Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально, не только на COVID-19, но и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Всё хорошо, просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней", — сказал президент.

Ранее сообщалось, что в сентябре Владимир Путин был вынужден уйти на самоизоляцию в связи с выявлением случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал президент, заболевшие были среди сотрудников протокола, службы безопасности и пресс-службы.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что президент здоров и самоизоляция не отразилась на его графике работы.

Напомним, весной 2021 года Владимир Путин привился от коронавируса вакциной "Спутник V".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Путин одернул журналиста NBC во время интервью
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Сурков прогнозирует несколько войн за "американское наследство"
Могильщик рассказал, как Ницше помог ему пережить COVID-кошмар
Вирусолог прокомментировал слова Поповой о риске распространения чумы в мире
Мария Арбатова высказалась о поведении Собчак во время ДТП
Путин оценил урожай, собранный в этом году
Иммунолог объяснил, как подготовиться к атаке COVID-19
Автоюрист рассказал, что грозит водителю за "смертельное ДТП" с Собчак
Искусанная клопами Васильева пригласила Шаляпина к себе на ночь
В Дагестане рассказали о школьнике, который убил ножом одноклассника
Следствие просит арестовать мужчину, толкнувшего девушку под электробус
Популярное
Экономика и бизнес
Газовый кризис: стоит ли спасать Евросоюз против его воли?

Газовый кризис в Европе имеет все шансы войти в анналы истории. Дефицит голубого топлива, небывалые цены на него сказываются на жизни миллионов европейцев и могут иметь свои политические последствия. Сегодня политики в Евросоюзе далеки от признания собственных ошибок и склонны винить в своих бедах "Газпром". Между тем Россия хочет помочь Европе дополнительными поставками газа, хотя та упорно этому противится.

Газовый кризис: стоит ли спасать Евросоюз против его воли?
Как облегчить симптомы COVID-19, рассказали врачи
Здоровье
Как облегчить симптомы COVID-19, рассказали врачи
Российский шоу-бизнес
Была в шоке: Бузову позвали замуж на съёмках шоу
Новости Украины
Украинский нардеп обвинила Зеленского в финансировании "Путина-агрессора"
Любовь Степушова Третий пошёл: США задействовали Казахстан в проекте "анти-Россия" Любовь Степушова Усам Оздемиров Мир с Европой можно построить на модели соседства Усам Оздемиров Игорь Буккер В ожидании локдауна полезно научиться стоять на одной ноге Игорь Буккер
Происшествия
Авто с Собчак попало в ДТП со смертельным исходом
Российский шоу-бизнес
Жильё покойной супруги Шаляпина выставили на продажу, пока она была в коме
"Мы вас не боимся": Порошенко пригрозил Зеленскому после митинга
Политика. Новости и аналитика
"Мы вас не боимся": Порошенко пригрозил Зеленскому после митинга
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников