Кашель Путина на совещании обеспокоил Матвиенко

Кашель российского президента Владимира Путина на совещании по развитию АПК вызвал беспокойство председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Как сообщает РИА Новости, в ходе совещания спикер Совфеда обратила на покашливание Путина.

Тот успокоил её, объяснив свой кашель активностью на воздухе.

"Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально, не только на COVID-19, но и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Всё хорошо, просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней", — сказал президент.

Ранее сообщалось, что в сентябре Владимир Путин был вынужден уйти на самоизоляцию в связи с выявлением случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал президент, заболевшие были среди сотрудников протокола, службы безопасности и пресс-службы.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что президент здоров и самоизоляция не отразилась на его графике работы.

Напомним, весной 2021 года Владимир Путин привился от коронавируса вакциной "Спутник V".

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