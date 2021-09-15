Песков: "Путин, ушедший на самоизоляцию, чувствует себя прекрасно"

Лидер РФ Владимир Путин, который ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении, отлично себя чувствует. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В Кремле отмечают, что президент России делает все необходимые тесты. За состоянием здоровья Владимира Путина постоянно следят врачи. Несмотря на вынужденную самоизоляцию, глава страны продолжает работать в удалённом формате.

"Это никоим образом не приводит к сужению его круга общения и к замедлению темпа его рабочего графика", — приводит комментарий Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в расписании Путина практически ничего не поменялось.

Напомним, руководитель страны сообщил, что уходит на самоизоляцию, во вторник, 14 сентября. В его окружении сразу несколько человек заразились COVID-19. В их числе есть и те, кто привился от коронавирусной инфекции. Пока не уточняется, собирается ли Путин пройти ревакцинацию.

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