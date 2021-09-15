Все версии карантина Путина: от бункера до бунта элит

Владимир Путин ушел на самоизоляцию. Это стало известно, когда глава государства сообщил о переходе на "дистанционный" режим работы в ходе телефонных переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По официальным данным, "Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении должен соблюдать режим самоизоляции". Кстати, о том, что президент может уйти на карантин, глава государства предположил чуть ранее на церемонии встречи с паралимпийцами.

При этом, Путин, говоря о своем уходе в режим "удаленной работы" отметил, что теперь проверит на практике и на своем личном примере, так ли хороша вакцина "Спутник V".

Но, естественно, и официальную версию, и контекст старательно игнорируют конспирологи разного рода. Они выдвигают самые разные теории — о которых, думается, стоит рассказать подробнее. Как минимум потому, что с чисто художественной точки зрения здесь есть своего рода шедевры.

Вообще, стоит оговориться, что любое выпадение Владимира Путина из публичной сферы хотя бы на неделю вызывает крайне нездоровый ажиотаж. Особенно в оппозиционной среде.

Но в данном случае, поскольку на общественную и политическую повестку накладывается фактор коронавируса, сочинение версий по поводу самоизолирования главы России приобрело какой-то гротескный масштаб.

Кто-то вообще занялся тем, что ведет хронологию событий по публикациям в СМИ о том, как президент уходит на самоизоляцию, кто и что по этому поводу говорил и какие есть версии.

Версии, кстати, почти все апокалиптические.

Многие решили, что Путин все же заразился "ковидом" и стали угадывать, кто именно его заразил.

Так, известный своими альтернативными воззрениями оппозиционный политконсультант Станислав Белковский в своем тг-канале вопрошает: "так это Патриарх Кирилл Гундяев — тот самый ковидоноситель, из-за которого президент Владимир Путин (формально) уходит на карантин прямо перед думскими выборами? РПЦ МП тоже "сушит" явку избирателей?".

Подразумевая, видимо, определенный хитрый план по уменьшению явки избирателей 19 сентября, и, подозревая Русскую Церковь в том, что, она вмешалась в актуальные политические процессы. Впрочем, как и было сказано ранее, у господина Белковского весьма нетривиальные воззрения на окружающую действительность.

Некоторые качают и другую "внешнеполитическую версию", в рамках которой предположил, что "РФ-президент под благовидным предлогом решил уклониться от лично-очного участия в саммите ОДКБ, который должен пройти 16-17 сентября 2021 в Душанбе. Реальная же причина — типа соображения безопасности. А то мало ли что там, в Таджикистане, может случиться в наши-то времена? Вдруг — провокация американцев и/или исламистов? Впрочем, от прежних версий мы тоже нимало не отказываемся".

Вторым кандидатом на роль главного "заражальщика" Путина внезапно оказался Дмитрий Медведев.

В частности, канал "Временное правительство" пишет: "Дмитрия Медведева не позвали на совещание президента с "Единой Россией" и правительством. Снова. Он как будто слон в комнате, который вроде бы есть, но вспоминать о нем на людях как-то неприлично. Логичным объяснением неявки Медведева было бы заражение коронавирусом — он и Путина мог заразить во время прощания с Зиничевым (туда все-таки позвали), — но эту информацию пока никто не подтверждает".

Пожалуй, круче всех выступил широко известный в определенных кругах политтехнолог Глеб Павловский. Когда на телеканале "Дождь" его спросили о возможных причинах самоизоляции Путина, Глеб Олегович не стал вдаваться в подробности таких приземленных вещей, как эпидемиология и санитарные нормы, он сразу начал о глобальном.

По словам политолога, "болезненной является сама его повседневная президентская ситуация. Мы с вами не можем этого представить. Это ведь по-своему пытка — 20 лет в Кремле. Причем ежедневная пытка. Это уже не усталость, это перегрузки, причем трудно представимые для человека, склонного скорее к привольному образу жизни, гедониста по натуре".

С чего Глеб Олегович решил, что кадровый офицер советской разведки "гедонист по натуре" — оставим на совести престарелого эксперта. Он либерал, он так видит.

Есть, однако, и более "спокойные" что ли, версии, которые не про заражение "ковидом", а про степень полезности президентской самоизоляции с информационной и просветительской точки зрения.

Так, например, авторы канала "Малюта Скуратов" пишут: "а вдруг это такой масштабный просветительский проект в его исполнении? Все-таки грядут выборы, риски заразиться возрастают, а какому проценту россиян при этом доподлинно известно, что привитые граждане тоже могут быть переносчиками и представлять угрозу для окружающих? Теперь же благодаря Путину это важное знание отчаливает в народ".

Впрочем, и они скатываются в актуальную конспирологическую повестку, когда добавляют: "реагировать на выборы (вдруг дела там пойдут совсем не триумфально) из ситуации самоизоляции Владимиру Путину будет точно проще. Откуда же ещё держать громкую политическую паузу, если не из бункера?".

Если же говорить о самоизоляции, как о демонстративной мере предосторожности, то и здесь нашлись спикеры, которые предрекают ужесточение ограничительных мер.

По принципу, "раз Путин себя ограничивает, то и всей стране положено", хотя и говорят об этом куда тактичнее: "очевидно, что, по мнению президента, ситуация с ковидом неоднозначная. Особенно с вакцинацией. Это может в дальнейшем спровоцировать новую волну радикальных методов борьбы с пандемией".

С другой стороны, ряд экспертов отмечают и вполне реальные "неожиданности".

Например, в том, что Путин не будет присутствовать на саммитах ШОС и ОДКБ, которые как раз приходится на период его самоизоляции.

Также, нельзя не вспомнить слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что комментарий Путина о возможном уходе на карантин "это образное выражение". Выражение в тоге оказалось совсем не образным.

Но стоит напомнить, что на сегодняшний день цифровые технологии позволяют проводить "удаленные" саммиты и конференции даже на уровне ООН.

Другой, куда более интересный вопрос заключается в том, сможет ли Владимир Путин проголосовать на грядущих выборах? Поскольку заявку на удаленное голосование он не подавал. Видимо, к нему придут "люди в спецкостюмах с урной для голосования".

Что касается политики и образа российского президента, то и здесь нашлись люди, которые "прозревают нехорошее". Например, канал "Сигналы" пишет: "этот поступок (самоизоляция) делает из Путина "всего лишь человека". Для автократа это значительный риск".

В свою очередь канал "Научно-образовательная политика" говорит о том, что внезапное исчезновение Путина (которого, кстати, нет, поскольку смотрите выше про цифровые технологии и возможность работать удаленно) из сферы публичной политики перед единым днем голосования может являться своеобразным тестом:

"Владимир Путин на самоизоляции — означает, что все необходимые очные встречи проведены. А значит — все перетасовки уже согласованы. Выборы и поствыборная неделя — это тест для всех элит, партий и политиков. Кто будет сохранять продуктивную выдержку — тот свои назначения и получит. А кто допустит фальстарт — тому уже предусмотрена замена на будущее назначение"

И вот на этой версии, пожалуй, нужно остановиться подробнее.

Дело в том, что внезапные "уходы из публичной повестки" Путина работают ровно по одному простому алгоритму. Состоит он из нескольких стандартных этапов.

Сначала президент исчезает из публичной повестки. Грипп, уход в тайгу с Шойгу (простите за невольную рифму), или просто "грозное русское молчание" без объяснения причин.

Вторая стадия — это волна домыслов, теорий, сплетен и слухов, которая шквалом обрушивается на СМИ и социальные сети. И да, в этом шквале обязательно присутствует припев "Путин старый, болеет. Не справляется и вообще умер или запил".

Третья стадия в этой всегда неожиданной для многих комбинации — возвращение российского президента в публичное пространство.

Но главное — после нее делаются оргвыводы по поводу того, кто решил слишком уж возжелать старости, болезни и смерти главе государства. Есть мнение, что ровно эта история повторится и сейчас.

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