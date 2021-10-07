РФ ответит демаршем на антироссийский выпад в ОЗХО из-за ситуации с Навальным

Передача РФ вопросов 45 государств по ситуации с отравлением Алексея Навального, состоявшаяся в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия, является антироссийским выпадом, на который Москва даст незамедлительный ответ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наш ответ на этот очередной антироссийский выпад последует незамедлительно… С нашим встречным демаршем и соответствующими ему документами можно будет вскоре ознакомиться на открытой части официального сайта ОЗХО", — цитирует заявление дипломата ТАСС.

Мария Захарова напомнила о нестыковках в заявлениях Запада, касающихся здоровья Навального. По мнению представителя МИД, это подтверждает, что история с отравлением — "грубо реализованная спецслужбами ряда стран Запада провокация, которая была замешана на сговоре с целью вмешательства во внутренние дела РФ".

Напомним, в августе 2020 года Алексею Навальному стало плохо в самолёте по пути из Томска. Его госпитализировали в Омске, где медики заявили, что состояние пациента ухудшилось из-за нарушения обмена веществ.

Затем Навального доставили на лечение в Германию. Впоследствии немецкие власти заявили, что Алексей Навальный был отравлен ядом из группы боевых отравляющих веществ "Новичок".

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