Передача РФ вопросов 45 государств по ситуации с отравлением Алексея Навального, состоявшаяся в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия, является антироссийским выпадом, на который Москва даст незамедлительный ответ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наш ответ на этот очередной антироссийский выпад последует незамедлительно… С нашим встречным демаршем и соответствующими ему документами можно будет вскоре ознакомиться на открытой части официального сайта ОЗХО", — цитирует заявление дипломата ТАСС.
Мария Захарова напомнила о нестыковках в заявлениях Запада, касающихся здоровья Навального. По мнению представителя МИД, это подтверждает, что история с отравлением — "грубо реализованная спецслужбами ряда стран Запада провокация, которая была замешана на сговоре с целью вмешательства во внутренние дела РФ".
Напомним, в августе 2020 года Алексею Навальному стало плохо в самолёте по пути из Томска. Его госпитализировали в Омске, где медики заявили, что состояние пациента ухудшилось из-за нарушения обмена веществ.
Затем Навального доставили на лечение в Германию. Впоследствии немецкие власти заявили, что Алексей Навальный был отравлен ядом из группы боевых отравляющих веществ "Новичок".
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