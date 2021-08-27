Лавров: Германия засекретила информацию по отравлению Навального

Власти Германии засекретили часть информации по отравлению Алексея Навального. По информации РИА Новости, об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге в Риме.

Глава МИД предложил всем интересующимся ситуацией с отравлением ознакомиться со стенограммой заседания бундестага, на котором правительство Германии отвечало на вопросы депутатов по этому поводу.

«Я не испытываю ни малейшего сомнения, что объективный человек, ознакомившись с этими текстами, сделает для себя очень важные выводы: что здесь подавляющая часть этой проблемы засекречивается непонятно по каким причинам. Хотелось бы очень в этом разобраться", - заявил министр.

Напомним, в августе 2020 года в самолёте по пути из Томска Алексею Навальному стало плохо. Его госпитализировали в Омске. Местные врачи объяснили ухудшение состояния пациента нарушением обмена веществ, вызвавшим резкое изменение уровня сахара в крови.

Алексея Навального доставили для лечения в Германию. Позднее власти ФРГ, ссылаясь на военных медиков, заявили, что Алексей Навальный был отравлен ядом из группы боевых веществ "Новичок".

Вместе с тем, по данным омских врачей, в крови и моче Алексея Навального ядов выявлено не было.

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