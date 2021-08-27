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Лавров: Германия засекретила информацию по отравлению Навального

Мир

Власти Германии засекретили часть информации по отравлению Алексея Навального. По информации РИА Новости, об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге в Риме.

Лавров: Германия засекретила информацию по отравлению Навального

Глава МИД предложил всем интересующимся ситуацией с отравлением ознакомиться со стенограммой заседания бундестага, на котором правительство Германии отвечало на вопросы депутатов по этому поводу.

«Я не испытываю ни малейшего сомнения, что объективный человек, ознакомившись с этими текстами, сделает для себя очень важные выводы: что здесь подавляющая часть этой проблемы засекречивается непонятно по каким причинам. Хотелось бы очень в этом разобраться", - заявил министр.

Напомним, в августе 2020 года в самолёте по пути из Томска Алексею Навальному стало плохо. Его госпитализировали в Омске. Местные врачи объяснили ухудшение состояния пациента нарушением обмена веществ, вызвавшим резкое изменение уровня сахара в крови. 

Алексея Навального  доставили для лечения в Германию. Позднее власти ФРГ, ссылаясь на военных медиков, заявили, что Алексей Навальный был отравлен ядом из группы боевых веществ "Новичок".  

Вместе с тем, по данным омских врачей, в крови и моче Алексея Навального ядов выявлено не было.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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