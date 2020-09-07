Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального

Отравление Алексея Навального могло стать следствием конфликта с соратником блогера Владимиром Ашурковым и другими зарубежными партнерами. А вероятный отравитель — продавщица книг из Лондона, подруга Чичваркина и Ходорковского, никому ранее не известная девушка Мария Певчих.

В середине августа основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный отправился в Новосибирск и Томск по делам ФБК. При обратном перелете 20 августа из Томска в Москву оппозиционер неожиданно почувствовал себя плохо, потерял сознание и после вынужденной посадки самолета в Омске был экстренно госпитализирован.

Врачи местной Больницы скорой медицинской помощи №1 предприняли все необходимые меры для спасения жизни пациента. После стабилизации состояния, по просьбе семьи и официальных представителей, Навальный был перевезен в Германию, в клинику "Шарите". Транспортировку оплатил давний спонсор Навального Борис Зимин. Через несколько дней после поступления, врачи клиники заявили о вероятности отравления пациента. А 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель публично заявила, что в крови оппозиционера якобы обнаружены следы яда группы "Новичок", обвинив Россию в возможной причастности к инциденту.

Однако в нашем распоряжении оказалась информация, которая указывает на тех, кто действительно заинтересован в скорейшей смерти Алексея Навального. И это вовсе не его противники, а покровители, которые помогали оппозиционеру создать его образ "борца с режимом".

Что Навальный делал в Сибири?

Алексей Навальный прибыл в Новосибирск 15 августа. В поездке его сопровождали сотрудники ФБК, в числе которых: Георгий Албуров, Павел Зеленский, Илья Пахомов, Владлен Лось, пресс-секретарь Кира Ярмыш и никому не известная Мария Певчих.

Согласно графику, Навальный провел встречу с волонтерами и записал материалы для нового расследования в преддверии выборов 13 сентября, а позже отправился в Томск. Именно эта часть путешествия является ключом к разгадке таинственного отравления.

В Томске Навальный собирал информацию и рассказывал о работе "единороссов" в сфере ЖКХ. Особое внимание было уделено ООО "Томскводоканал". Компания занимается обслуживанием водопроводных сетей всего города после того, как выиграла конкурентную борьбу у московского "Росводоканала" (РВК). При этом РВК — крупнейший в стране частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которых время от времени поддерживает Ашурков. Обо всем этом стало известно из ролика, который ФБК выложил 3 сентября.

Интересы "Росводоканала" распространяются намного дальше Сибири. В частности, РВК борется за водоснабжение в Рязани, пытаясь получить контракт на 49 лет. Тем не менее, поражение в Томске ощутимо ударило по планам компании, поэтому в дело был брошен главный медийный актив Ашуркова — Алексей Навальный. Выборы и забота о сфере ЖКХ в Сибири стали хорошим прикрытием для борьбы за рынок.

Но почему именно поездка в Томск стала "билетом в один конец", и какую роль сыграли Ашурков и владелица магазинов из Лондона в отравлении Навального, становится ясно, если проследить историю их взаимодействия с оппозиционером.

Как и кем создавался Навальный

В 2010 году Алексей Навальный еще не имел собственного бренда и вел политический блог на площадке LiveJournal, которым наконец привлек долгожданное внимание потенциального инвестора. На связь с ним вышел Владимир Ашурков, являвшийся с сентября 2006 года по февраль 2012 года директором по управлению и контролю активами CTF Holdings Ltd, управляющей компании консорциума "Альфа-Групп".

"Крупная рыба" клюнула на записи Навального, выразила поддержку и заявила о готовности использовать свои связи. Более того, Ашурков даже провел с ним беседу о возможной помощи в становлении Навального, на что получил одобрение действовать аккуратно и скрытно. Позже именно Ашурков вывел Навального в свет, обеспечив контакт с зарубежным финансистом Уильямом Браудером и осевшим в Лондоне Евгением Чичваркиным. Это позволило выстроить стратегию по созданию собственного бренда и набору влияния в общественно-политической повестке. На Навального делались большие ставки: он должен был создать широкое демократическое оппозиционное движение.

В течение следующих нескольких лет Ашурков активно интегрировал Навального в мировую элиту. Он создавал малоизвестному блогеру имя, имидж, бренд. Помогал договариваться о финансировании, сливал компромат для громких расследований и давал инструкции для создания собственного проекта. И в 2011 году Навальный вместе с Ашурковым основали "Фонд борьбы с коррупцией". В 2012 году стало официально известно о сотрудничестве топ-менеджера "Альфа-Групп" с оппозиционером, из-за чего ему пришлось покинуть пост. Позднее Ашурков был официально включен в команду Навального и назначен на должность исполнительного директора ФБК.

Падение Лондона

Время шло, "Фонд борьбы с коррупцией" развивался, набирал аудиторию и запускал новые проекты. Алексей Навальный становился неформальным лидером оппозиции, получив медийную и финансовую поддержку от иностранных инвесторов и организаций, прошел обучение в Йеле и сконцентрировал в своих руках самое многочисленное оппозиционное движение.

ФБК собирал сотни миллионов рублей пожертвованиями, а через биткоин-кошелек главы штабов Навального Леонида Волкова прошли миллионы долларов.

Однако рост влияния и уверенность в собственной незаменимости привели Навального к ряду фатальных ошибок. Из-за убежденности в безнаказанности он потерял поддержку лояльных оппозиционных СМИ, устроив несколько громких скандалов, разобщил российскую оппозицию, "слив протесты" и перетянув повестку на себя, один за одним проигрывал суды о клевете. Следствием всего этого стала потеря союзников. Фактически, Навальный стал политическим изгоем, просто сам он этого еще так и не понял.

Первой весточкой стал тот факт, что Евгений Чичваркин закрыл "Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства" уже через три месяца после его учреждения. Созданная в Лондоне в ноябре 2019 года организация должна была упорядочить финансирование Навального, проводимое лично через Чичваркина. Ликвидация фонда состоялась 25 февраля 2020 года, следует из информации на сайте Регистрационной палаты Великобритании.

Причиной мог послужить конфликт между Навальным, Чичваркиным и Ходорковским из-за призывов не выходить на протесты против поправок в Конституцию РФ и "Умного голосования", запущенного ФБК в 2019 году. В то время, как Навальный гасил протестный потенциал в контексте конституции, Ходорковский пытался вывести людей на улицы и мобилизовать россиян. Он вложил миллионы в деятельность своих структур по дискредитации поправок, когда Навальный говорил о бессмысленности волнений и призывал к бойкоту.

Здесь у Чичваркина мог сыграть личный фактор: Ходорковский является очень близким для него человеком и крестным отцом его дочери. Кроме того, у Навального и Ходорковского есть общие источники финансирования и покровители, не оценившие излишней самостоятельности оппозиционера. Являясь НКО-иноагентом, ФБК не может законно использовать технологию "УГ" и влиять на электоральные процессы, чем ставит под угрозу существование организации и вложенные в ее работу средства.

На фоне всех накопившихся вопросов, проблем с долгом в 88 миллионов "Повару Путина" Евгению Пригожину и перспективой банкротства, несколько месяцев назад между Навальным, Ашурковым и другими лондонскими оппозиционерами завязался долгоиграющий и неразрешенный конфликт.

Первый звоночек

Долг в 88 миллионов рублей перед "Поваром Путина", выкупившим право требования у "Московского школьника", толкнул Навального к объявлению о ликвидации ФБК 20 июля. По словам источника, близкого к ФБК и Навальному, решение было принято без обсуждения с Ашурковым и Волковым. Каждый из них играл важную роль в функционировании фонда: один обеспечивал заказы и поддержку из-за границы, а второй — стабильное финансовое положение, легализацию средств и работу штабов Навального.

"Естественно, самодеятельность очень не понравилась Ашуркову. Слишком много за 10 лет было вложено в Навального и ФБК, чтобы позволить ему единолично закрыть контору, перевести деньги на другое юрлицо и работать через новый фонд. Тут еще и стоял вопрос репутации как самого Ашуркова, так и людей его поддерживающих", — рассказал наш источник.

22 июля Ашурков позвонил Навальному и потребовал объяснений, предложив два варианта развития событий, сообщил источник.

"Ашурков сначала пытался объяснить, что закрывать ФБК, тем более, не посоветовавшись ни с кем, нельзя. Навальному выдвинули ультиматум. Либо ты сохраняешь ФБК и записываешь второй ролик, в котором "откатываешь" назад и объясняешь, что таким объявлением хотел показать ценность ФБК и последствия его ликвидации. Либо, если переходите на другое юрлицо, возвращаешь все вложенные в тебя и фонд средства: передаешь все активы денежные и материальные, возвращаешь последние вложенные в тебя 33 миллиона со счетов ФБК и свои личные с иностранных счетов. А еще передаешь сам ФБК тому, кто сможет выплатить долги и не позволить назначить арбитражного управляющего, который получит доступ ко всей финансовой истории фонда. Кроме того, Навальный должен сам удалить все фильмы и расследования, чтобы никто до них не добрался. Эта перспектива вообще заставила всех сильно нервничать. А еще Навальный должен был вернуть все акции, которые ему дал Ашурков для вхождения в советы директоров всех крупнейших компаний в России для получения доступа к внутренней документации и заседаниям. Так Навальный и собирал первые материалы для своих расследований", — объяснил источник.

Сам Навальный отреагировал на предложение очень остро — о его истеричном характере неоднократно рассказывали бывшие сотрудники ФБК.

"Он, конечно, взорвался и начал кричать, что ФБК — это его детище и принимать решения он будет сам. Мол, все держится только на нем и моментально рухнет, если ФБК передадут кому-то другому. А деньги и акции он даже обсуждать не будет. Это его "пенсионный фонд" и плата за риск", — отметил собеседник издания.

Тем не менее, Ашурков предложил оппозиционеру хорошенько подумать, иначе "могут быть последствия". На этом разговор и закончился.

В этом контексте важно разобраться, какие активы были в распоряжении Навального, и почему они стояли отдельным пунктом в требованиях и спорах. В 2008 году Навальный начал публиковать свои первые расследования, в центре которых оказывались компании, где он являлся акционером. Это совпало с разорением его компании "Н.Н. Секьюритиз", занимавшейся оборотом ценных бумаг. Пользуясь правами миноритарного акционера, он получал доступ к конфиденциальным документам и публиковал их. Тем самым нанося компаниям репутационный ущерб и срывая сделки. Атакам подверглись такие гиганты, как "Роснефть", "ВТБ" и "Газпром".

По состоянию на 2012 году в его портфеле насчитывались ценные бумаги 37 ОАО, среди которых "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Банк ВТБ" и другие. Эти данные указывал в Сведениях о доходах за 2012 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов на должность Мэра Москвы, их супругов и несовершеннолетних детей сам Навальный.

"Изначально у Навального было ничтожно малое количество акций, а уже позже Ашурков и другие "досыпали" ему ценных бумаг для более уверенной работы. На самом деле у него их гораздо больше, чем он указывал в декларациях. Если посмотреть, там не указан, например, "Аэрофлот". Хотя все знают, что он входил в совет директоров. Настоящие масштабы никто не знает, но их точно гораздо больше", — рассказал наш источник.

Мы проверили заявление источника и установили, что Навальный действительно был акционером "Аэрофлота". Он входил в совет директоров компании в 2012 по выдвижении от Александра Лебедева. В 2013 году они приняли совместное решение более не выдвигать Навального из-за сильно сократившейся доли Лебедева в компании.

Есть основания полагать, что часть ценных бумаг Навального находится во владении Юлии Навальной. Официально она является безработной и занимается воспитанием детей, но при этом оппозиционер декларировал на ее имя небольшой годовой доход. Вероятно, это дивиденды от тех самых акций, которые были задекларированы в 2012 году, но исчезли в 2017 году.

Существуют у Навального и другие источники дохода. Журналисты подсчитали и получили зарплату Алексея примерно в 750 тысяч в месяц. Хотя официально Навальный заявляет лишь о 450 тысячах, которые получает от олигарха, продавшего свой "Вымпелком" Дмитрия Зимина. При этом траты Навального в год — примерно 17 миллионов. Это и поездки за рубеж, и аренда квартиры близко к центру Москвы, новая машина жены и обучение дочери в США. Но на вопросы, на какие такие деньги так роскошно живет блогер, Навальный отвечать отказывается.

Обострение конфликта

Но вернемся к последним событиям перед отравлением. После звонка Ашуркова Навальный не отступил от своей идеи и продолжил развивать тему ликвидации ФБК, подсчитывая донаты и помогая людям переоформить регулярные пожертвования на новые счета. При этом продолжалась активная эксплуатация темы для продвижения существующих проектов фонда и повышения популярности самого Навального как "жертвы режима".

Наблюдая за ситуацией, Ашурков 27 июля предпринял новую попытку обсудить с Навальным дальнейшие шаги по ФБК. Но и этот разговор закончился скандалом по вине оппозиционера.

"27 июля Ашурков опять позвонил Навальному. Тот сразу ответил на звонок с недовольством. В последние несколько месяцев это было нормальным для них тоном общения. Ашурков спросил, какое решение принял Навальный. Готов ли он принять условия и сохранить ФБК и вернуть все, что ему дали. Нужно понимать, что вопрос денег всегда был больным для Навального. Он снова закатил истерику и сказал, что ничего возвращать не будет, потому что ничего у него нет. Нет денег, нет акций — гол как сокол. А если не веришь — то ищи".

Слова Навального об отсутствии акций косвенно подтверждаются наличием дохода у его жены, о чем мы писали выше. Вероятно, два-три года назад оппозиционер действительно передал ей ценные бумаги. А имея долг в 29 миллионов перед Пригожиным, вывел и личные средства со счетов, попутно закрыв в июле счета в "Альфа-банке". Сейчас у Навального имеются 43 079 рублей в "Тинькофф" и 164 153 рубля в "Райффайзен". Но эти счета арестованы в рамках дела об "отмывании" денег в ФБК.

Вот только как утверждает наш источник, Навальный акции вывел без спроса. Кроме того, имеется информация, что оппозиционер кинул своих кураторов как минимум на 50 миллионов рублей. Поэтому и возвращать было нечего. Все деньги уже давно спрятаны за рубежом.

"Впервые Лешу поймал на воровстве Волков еще в 2016-ом. Но тогда Навальный был "на коне", и ему это простили. Но сейчас Ашурков наконец-то понял реальные объемы", — добавил источник.

Конфликт разрешен

Второй звонок также не смог изменить стратегии Навального. В работе ФБК не изменилось ровным счетом ничего, будто разговоров с Ашурковым и не было. Тем не менее, о конфликте знали внутри ФБК, но от ответов на любые вопросы он уклонялся. В организации не принято задавать ему личные вопросы, тем более, если они касаются бюджетов или связанных с ними тематик.

29 или 30 июля, источник не может назвать дату точно, Ашурков снова связался с Навальным. В этот раз он неожиданно отказался от претензий и предложил Навальному забыть о конфликте, оставив все на своих местах.

"Он сказал, что, возможно, переборщил, а Навальному сейчас и так нелегко из-за долгов и судов, поэтому оставим все как было. Но попросил об одолжении: провести важное для него расследование и самому съездить для съемок и сбора материалов в Новосибирск. А чтобы ему легче было разобраться в нюансах и состыковаться с людьми на месте, Ашурков направит к нему в помощь девушку из Лондона. Заодно они там смогут раскрутить тему "Умного голосования". Навальный, конечно, обрадовался и сказал, что провести расследование не составляет никакой проблемы".

И вот 15 августа Навальный вместе со своими сотрудниками, а также с прилетевшей еще 7 августа в РФ Марией Певчих, отправляется в Новосибирск. Оттуда в Москву он уже не вернется.

Мария из Лондона

Мария — женщина 33 лет с непрозрачной жизненной историей и весьма интересными фактами в биографии. Несмотря на век информационных технологий и социальных сетей, сведений о Марии практически нет. Из обрывочных данных известно немногое: в 2008 году окончила МГУ по специальности "Социология", позже окончила элитную Лондонскую школу экономики и политических наук. Певчих долгое время проживает в Великобритании, и в 22 года уже занимала должность ассистента одного из членов британского парламента. На данный момент ведет бизнес, являясь собственником сети книжных магазинов в Великобритании и Австралии. Точный уровень доходов неизвестен, но на апартаменты с видом на лондонский Тауэр в элитном комплексе The Circle на улице королевы Елизаветы денег хватило. Имеет широкие деловые и политические связи, в том числе с Чичваркиным и Ходорковским.

Навальный и Певчих знакомы как минимум последние 10 лет. С 2010 года она оказывает по просьбе Ашуркова информационную поддержку оппозиционеру, предоставляя сведения об активах высокопоставленных россиян в Великобритании для расследований. В открытом доступе такие данные не найти, а потому есть основания полагать, что Мария сотрудничает европейскими спецслужбами и МИ-6. Женщина бывает в России два-три раза в год, в рамках визитов инкогнито выходит на связь с Навальным. Сама она не делает совместных фото и видео, а присутствие в Сети скрывает через VPN. Во время посещения России от Навального практически не отходит, поддерживая контакт.

С Ашурковым ее также связывают длительные отношения: в 2013 году она организовывала в Москве переговоры экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта и советника президента Литвы по вопросам внешней политики Реналдаса Вайсбродаса с Навальным и Ашурковым. Это подтверждается опубликованным Nation Newsфото Навального и Певчих.

Издание Nation News также публиковало фотографию Марии, которую удалось отыскать в Сети.

В поездке в Новосибирск и Томск Певчих тоже постоянно находилась рядом с Навальным и имела "доступ к телу". Возможно даже на самом высоком уровне.

"Она не просто не отходила от него ни на шаг, но и жила с ним в гостинице. Она буквально проводила ночи в его номере. Мы все взрослые люди и понимаем, что значит, когда женщина проводит с мужчиной несколько ночей", — рассказал источник.

И был лишь один временной период, когда Марии не было рядом с оппозиционером — на борту самолета из Томска в Москву. Учитывая умение девушки путешествовать инкогнито и заметать следы, после вероятного отравления Навального она могла спрогнозировать приступ в самолете и не захотела находиться рядом с оппозиционером, чтобы не подставить себя под удар и допросы в полиции. Доследственная проверка наверняка затронула бы сопровождающую и обратила бы ненужное внимание на ее личность.

Кроме того, по словам собеседника, когда Певчих узнала об отравлении, она поехала из Томска в Новосибирск на машине с неизвестным мужчиной, не имеющим отношения к ФБК. И уже там она приобрела авиабилет до Омска, где присоединилась к его группе сопровождения. Мы проверили. Билеты из Томска в Омск на то время были в свободном доступе. Так что маневр по меньшей мере странный.

Интересно, что в то время, когда его супруга Юлия и пресс-секретарь Кира Ярмыш раздавали комментарии и описывали все происходящее в прямом эфире, о существовании Певчих опять никто не обмолвился. Сама девушка также не давала комментариев. А внимание прессы ловко избегала.

Зато во время транспортировки Навального в Германию на специально оборудованном самолете, куда не пустили ни Юлию Навальную, ни сотрудников ФБК, Россию покинула сама Певчих.

"На немецкий борт Певчих смогла попасть как переводчица. До сих пор непонятно, как ее так просто смогла пропустить служба безопасности. Никто не задался вопросом, кому и что собирается переводить россиянка и жительница Великобритании на самолете, летящем в Германию", — рассказал источник.

На опубликованных видеозаписях, сделанных Ruptly рядом с клиникой "Шарите", в компании Юлии Навальной постоянно находится некая девушка, которая по косвенным признакам похожа на Марию Певчих. При этом она максимально закрывает лицо солнцезащитными очками и медицинской маской, умело лавируя между объективами камер журналистов.

Отдельного внимания заслуживает и появившаяся в Германии отравленная бутылка, которая ранее не упоминалась ни Юлией Навальной, ни Кирой Ярмыш. Вполне вероятно, что ее предоставила именно Певчих.

"Если подумать, кто имел доступ к еде и напиткам Навального? Вероятно, Певчих, проводившая с ним ночи. Ей проще всех было добавить что-то в бутылку с водой и убрать ее в багаж, ведь на борт не пропустят с напитком. Ярмыш же говорила, что он не пил ничего, кроме чая в аэропорту. О бутылке с водой, выпитой в отеле она знать и не могла, а вот Мария — наоборот. Она заранее спланировала передачу улики, которая точно будет принята во внимание и изучена экспертами на предмет токсинов", — рассуждает источник.

Как известно от токсикологов, токсины с такими характерными признаками отравления, как были у Навального, могут действовать до 15-20 часов, прежде чем человеку действительно станет плохо. Поэтому Мария вполне могла рассчитывать, что в скорую Навальный попадет уже над Москвой, когда все уже и забудут про нее.

Очень необычен и тот факт, что Борис Зимин, по согласованию с отцом, так быстро нашел деньги на специальный медицинский самолет, который стоит, как минимум, в три раза больше, чем весь долг ФБК и Навального. Почему же он тогда не выдал деньги сразу на погашение задолженности, чтобы ФБК не пришлось ликвидировать? Ответ нашего источника простой:

"Все поняли, что облажались, когда Навальный впал в кому. Его либо хотели убить, либо припугнуть. Но точно не загонять на больничную койку под присмотр врачей и правоохранителей. Поэтому "тело" надо было вытаскивать, а под ситуацию и придумывать легенду. Так что деньги нашлись сразу, да и профессиональные медики тоже", — объяснил источник.

Совпадения? Не думаем…

А теперь давайте сложим вместе все факты. Впервые за десять лет неуязвимый для властей и правоохранителей Навальный ругается со своими кураторами и тут же оказывается в коме. При этом не где-то в центре Москвы, а в командировке, куда его прислал делать расследование Ашуркови к тому же отправил к нему девушку, которая с ним плотно работает по политическим проектам.

Ну а дальше немецкие политики сделали все сами: нашли некий токсин из бесконечного числа существующих в природе, и не определив его состав, назвали его "Новичком". После чего обвинили Россию. Тем временем, оплативший перелет Зимин снял с себя подозрения, представ щедрым меценатом, а Ашурков и подельники остались в тени, контролируя ситуацию в Германии через Певчих, успешно избавившись от готовой взорваться в любой момент пороховой бочки.

И как итог: Навальный почти мертв. А во всем винят Россию. Но клубок странных совпадений понемногу начинает раскручиваться. И сейчас главное для тех, кто действительно хотел убрать Навального, это успеть раздуть шумиху настолько, чтобы все искали людей с ампулами "Новичка", а не тех, кому смерть блогера действительно была выгодна.

"Получается, даже сейчас вся эта компания находится в выигрыше. Вот вы меня спрашиваете, почему надо было его травить? Почему нельзя было его просто политически уничтожить? А все просто. Менталитет этих людей. Они же бизнесмены из 90-х, даже если напялили на себя костюмы-тройки. Для них наказание Навального было принципиальным. Плюс, никто не знал, о чем будет болтать Алексей если его загонят в угол. А загоняли его уже очень успешно", — разъяснил источник.

Между тем, как уверяет источник, Ашурков уже как минимум три раза звонил Любови Соболь. Сейчас ей обещают должность главы и неформального лидера ФБК.

"Вы думаете, что Любовь была расстроена отравлением Навального? Она была счастлива. Теперь она на главных ролях, и сейчас ее активно поддерживает Волков и Милов. Правда, Жданов понемногу начинает самоустраняться. Вполне вероятно, потому что он в курсе многих связанных с Навальным финансовых историй. И очень не хочет быть их участником", — сообщил нам источник.

Но даже в самом штабе Навального появляются люди, у которых эта ситуация вызывает сомнения.

"Все верят, что Навального отравили. Но вот что это сделали власти, примерно у половины офиса, вызывает сомнения. Например, странности в деле об отравлении не раз замечал Низовцев, который является верным сторонником Навального. А теперь посмотрите на эфиры ФБК после комы. Низовцева вы там в прежних объемах не найдете. И так со многими. Часть сотрудников, распускающих слухи, просто уволили или отправили на удаленку", — рассказал нам один из работников штаба в Москве.

Сейчас возможные отравители уверены, что им за это ничего не будет. Никто в мировой общественности не поверит в версию, что Навального хотели убить собственные сторонники. Но что скажет сам Навальный, когда выйдет из комы? Или все сделают так, чтобы он уже не очнулся? Сейчас его защищают те люди, которые сами, возможно, и хотели его убить.