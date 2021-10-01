"Журналист-иностранный агент"* пополнил реестр иноагентов России

Сотрудники Минюста России внесли в список иностранных агентов издание "Журналист-иностранный агент"*. СМИ заняло 74 строчку в перечне.

Организацию создала иностранный агент Людмила Савицина*. В Минюсте отметили, что физическое лицо соблюдает закон: маркирует свои материалы и отчитывается о доходах. О признании проекта "Журналист-иностранный агент" иноагентом написали на официальном сайте министерства.

"В соответствии с распоряжением Минюста России от 01.10.2021 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Журналист-иностранный агент"*", — заявили в Минюсте.

Ранее советник главы Пермского края раскритиковал в Facebook закон об иностранных агентах. Дмитрий Жебелев негодовал из-за внесения в соответствующий реестр местного политолога Виталия Ковина*. По словам советника, любого россиянина могут признать иноагентом.

* Выполняет функции иностранного агента на территории Российской Федерации.

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