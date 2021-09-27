Белоруссия больше не станет сдерживать поток мигрантов на Запад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал западные страны первопричиной массового бегства мигрантов от войны. Таким образом белорусский президент ответил на обвинения Запада в создании миграционного кризиса.

"Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы — первопричина того, что люди бегут от войны на Запад", — цитирует РИА Новости слова Александра Лукашенко.

Лукашенко в очередной раз опроверг обвинения западных стран, в частности, Литвы, Латвии и Польши в создании Белоруссией миграционного кризиса, назвав их чепухой, и призвал разобраться в ситуации.

"И я уже не раз подчеркивал, что это международная банда, которая оттуда людей перевозит не только через Беларусь. Через Средиземное море ещё больше идёт в ЕС народа. Валом идут. И это всё организовано соответствующими людьми", — заметил президент Белоруссии.

Согласно заявлениям указанных стран, Белоруссия создала миграционный кризис в ответ на санкции, введённые Евросоюзом ранее. В ответ Александр Лукашенко заметил, что не станет больше сдерживать поток мигрантов.

"В связи с санкциями Запада на это нет "ни денег, ни сил"", — сказано в сообщении.

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