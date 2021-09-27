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Белоруссия больше не станет сдерживать поток мигрантов на Запад

Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал западные страны первопричиной массового бегства мигрантов от войны. Таким образом белорусский президент ответил на обвинения Запада в создании миграционного кризиса.

Белоруссия больше не станет сдерживать поток мигрантов на Запад

"Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы — первопричина того, что люди бегут от войны на Запад", — цитирует РИА Новости слова Александра Лукашенко.

Лукашенко в очередной раз опроверг обвинения западных стран, в частности, Литвы, Латвии и Польши в создании Белоруссией миграционного кризиса, назвав их чепухой, и призвал разобраться в ситуации.

"И я уже не раз подчеркивал, что это международная банда, которая оттуда людей перевозит не только через Беларусь. Через Средиземное море ещё больше идёт в ЕС народа. Валом идут. И это всё организовано соответствующими людьми", — заметил президент Белоруссии.

Согласно заявлениям указанных стран, Белоруссия создала миграционный кризис в ответ на санкции, введённые Евросоюзом ранее. В ответ Александр Лукашенко заметил, что не станет больше сдерживать поток мигрантов.

"В связи с санкциями Запада на это нет "ни денег, ни сил"", — сказано в сообщении.

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Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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