Гуманитарной катастрофой назвал ситуацию с мигрантами на границе с ЕС Лукашенко

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии с ЕС является гуманитарной катастрофой, считает президент страны Александр Лукашенко.

"Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе", — цитирует БелТА заявление президента на совещании с руководством силового блока.

Александр Лукашенко отметил, что сопредельные страны не пускают к себе мигрантов. "Ввели чрезвычайное положение соседи и никого туда не пускают. Чтобы никто не знал, как там умирают люди", — заявил президент.

Напомним, Литва и Польша планируют установить забор на своих границах с Белоруссией, чтобы остановить поток мигрантов с её территории.

При этом руководство обеих стран намерено добиваться финансирования строительства забора Евросоюзом.

Власти Литвы и Польши призвали Евросоюз к принятию жёстких мер в отношении Белоруссии, которая якобы спровоцировала миграционный кризис в регионе.

Как сообщалось ранее, с начала 2021 года на границе литовско-белорусской границе задержано более 4 тысяч мигрантов, что почти в 50 раз больше, чем в 2020 году.

Согласно данным польского МВД, в августе 2021 года зарегистрировали более 4 тысяч попыток нелегального проникновения в страну с белорусской территории. За аналогичный период 2020 года их было 120.

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