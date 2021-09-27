Мигранты хотят в ЕС, вот пусть он на забор и раскошелится, решили Литва и Польша

Литва и Польша будут добиваться того, чтобы строительство забора на их границах с Белоруссией финансировал Евросоюз.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Литвы.

"Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте и заместитель государственного секретаря Министерства внутренних дел и администрации Польши Бартош Гродецки договорились об этом во время своей встречи в Вильнюсе в четверг. Обе стороны единогласно согласились с тем, что необходимо изыскать финансирование ЕС для строительства забора, а также ускорить принятие решений об изменениях в законодательстве ЕС об охране границ и миграции", — говорится в пресс-релизе литовского министерства.

Напомним, Литва и Польша решили установить забор на своих границах с Белоруссией на фоне наплыва мигрантов, пытающихся проникнуть у ним от соседа.

Официальные лица ЕС неоднократно заявляли, что Европейская комиссия финансирует только определенные меры безопасности, такие как установка системы видеонаблюдения, но действующее законодательство блока не предусматривает финансирования строительства заборов.