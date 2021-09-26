Путин удивил Шойгу размером палатки и показал "камин"

Президент России Владимир Путин и министром обороны Сергеем Шойгу заночевали в Сибирской тайге в палатках.

Российский лидер отправился в леса на традиционный отдых и рыбалку. В этот раз политики решили остаться в глухих местах с ночёвкой. Министр оборы "приметил" палатку президента и оценил как "солидную". В свою очередь, Путин пояснил, что большое спальное место результат хорошей работы.

Также Шойгу удивил принт камина на одной из стен палатки, передаёт телеканал "Россия 24"

"Между прочим он греет, зря вы смеётесь. Он греет, посмотрите", — заверил Владимир Путин.

Это не первое путешествие лидера РФ с министром обороны. В начале месяца они побывали на Дальнем Востоке, где также рыбачили, сплавлялись по реке и ходили в горы.

Ранее Владимир Путин объявил о самоизоляции после прививки от коронавируса. По словам самого лидера, такую мера — это "естественный эксперимент", который покажет, работает ли Sputnik V на практике.

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