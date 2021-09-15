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Путин предложил считать свою самоизоляцию проверкой Sputnik V

Политика » Власть » Кремль

Вскоре после объявления о том, что российский президент уходит на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого подтверждён коронавирус, Владимир Путин назвал ситуацию "естественным экспериментом", который покажет, работает ли Sputnik V на практике.

Путин предложил считать свою самоизоляцию проверкой Sputnik V

Напомним, выступая во время встречи с членами правительства и руководством партии "Единая Россия" в преддверии предстоящих парламентских выборов, Путин объяснил, что он "очень тесно" работал с человеком, у которого был COVID-19 в течение целого дня.

Путин сказал, что уровень его антител после вакцинации "довольно высок":

"… но давайте посмотрим, как это работает на практике в реальной жизни".

Президент уточнил, что заболевший человек "работает в непосредственной близости" от него.

"Он был вакцинирован, — сказал президент. — И даже ревакцинирован, но, по-видимому, немного запоздал, раз заболел через три дня после ревакцинации. Я общался с ним накануне, очень тесно, целый день".

Во вторник утром Путин объявил, что ему придется изолироваться и, следовательно, отменить поездку в Шанхайскую организацию сотрудничества в Душанбе, Таджикистан, которая должна состояться в конце этой недели.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин "абсолютно здоров" и дал отрицательный результат на вирус, но решил провести карантин в качестве меры предосторожности.

"Медики делают свою работу. Это стандартная практика. Любой, у кого были контакты с кем-то инфицированным, должен подождать несколько дней, определенный период", — пояснил Песков.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • В настоящее время Россия находится в середине третьей волны коронавирусной пандемии, вызванной распространением дельта-варианта.
  • По словам руководителя Центра Гамалеи, который создал Sputnik V, вакцина эффективна против вируса на 83% -94%, что лучше, чем некоторые иностранные уколы.
  • В августе 2020 года Sputnik V стал первой в мире зарегистрированной вакциной против Covid-19.
  • С тех пор он был разрешен в 70 различных странах и показал эффективность 97,6% среди тех, кто в России применял оба компонента.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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