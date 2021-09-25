Путин заявил о развитии демократии в России

Президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами прошедших в Государственную Думу партий. Во время видеоконференции лидер отметил высокую демократичность этих выборов.

"Впервые после выборов 1999 года в думе будет больше четырёх фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране. О том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", — сказал Путин.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что выборы прошли открыто и в строгом соответствии с законом. При этом в них приняли участие больше половины российских избирателей.

"Хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участки, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно, в любом случае выполнили свой долг, гражданский долг, сделали свой ответственный выбор, что самое главное", - добавил президент.

Напомним, что ранее глава ЦИК Элла Памфилова назвала выборы в Госдуму состоявшимися и действительными. "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента, получив 324 мандата. У КПРФ их 57, у "Справедливой России — За правду" — 27, у ЛДПР — 21. Впервые в Думу прошла партия "Новые люди", которая направит в парламент 13 представителей. "Гражданская платформа", "Родина" и "Партия роста" получили по одному мандату. Ещё пять думских кресел займут самовыдвиженцы.

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