Актер Владимир Машков не попал в Госдуму

Народный артист России Владимир Машков, который баллотировался в Госдуму по списку от партии "Единая Россия", не получил депутатский мандат по итогам выборов.

Источник в партии сообщил РИА Новости, что Машков не получит мандат по итогам выборов.

Машков известен по главным ролям в фильмах "Ликвидация", "Экипаж", "Движение вверх". В 2018 году он стал художественным руководителем Театра Олега Табакова.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова назвала выборы в Госдуму состоявшимися и действительными. "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента, получив 324 мандата. У КПРФ их 57, у "Справедливой России — За правду" — 27, у ЛДПР — 21. Впервые в Думу прошла партия "Новые люди", которая направит в парламент 13 представителей. "Гражданская платформа", "Родина" и "Партия роста" получили по одному мандату. Еще пять думских кресел займут самовыдвиженцы.

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